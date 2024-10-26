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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Веллингтон Феникс
Перт Глори - Веллингтон Феникс: обзор матча 26 октября 2024
Перт Глори
26.10.2024, суббота, 13:45
Австралия. А-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Веллингтон Феникс
39'
S. Wootton
49'
Т. Пэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перт Глори - Веллингтон Феникс
76'
Замена
S. Colakovski
️️️️
С. Саттон
74'
Желтая карточка
O. van Hattum
Желтая карточка
A. Hamzaoui
72'
Замена
N. Blair
️️️️
B. O'Neill
72'
70'
Желтая карточка
С. Саттон
65'
Замена
O. van Hattum
️️️️
H. Ishige
65'
Замена
M. Al-Taay
️️️️
F. Conchie
49'
ГОЛ! 0:2!
Т. Пэйн
Пас отдал
K. Nagasawa
39'
ГОЛ! 0:1!
S. Wootton
Пас отдал
H. Ishige
Желтая карточка
J. Carluccio
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
33
L. Canga
ЦЗ
5
Lachlan Barr
ЦЗ
3
A. Hamzaoui
ЦЗ
6
Brandon O'Neill
ЦП
11
Hiroaki Aoyama
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
16
Adam Bugarija
ЦП
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
21
Abdul Faisal
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Веллингтон Феникс
1
Joshua Oluwayemi
ВР
3
Сэм Саттон
ЛЗ
9
Hideki Ishige
ЦП
25
Kazuki Nagasawa
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
15
I. R. Hughes
ЦП
14
Алекс Руфер
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
26
Khoa Ngo
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
9
Nathanael Blair
ЦФ
Веллингтон Феникс
30
Alby Kelly-Heald
ВР
3
Corban Piper
ЦЗ
24
Tze-Xuan Loke
ЦЗ
41
Nathan Walker
ЦП
6
M. Al-Taay
ЦП
7
S. Colakovski
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
4-4-2
20
17
5
3
33
6
12
16
11
21
22
1-5-2-2
1
3
Саттон
5
14
Руфер
27
4
Пэйн
15
9
25
4
9
Барбарусес
6
9
9
6
5
6
6
5
3
Саттон
7
7
3
Саттон
9
14
14
9
Остались в запасе
Перт Глори
Веллингтон Феникс
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
26
Khoa Ngo
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
30
Alby Kelly-Heald
ВР
3
Corban Piper
ЦЗ
24
Tze-Xuan Loke
ЦЗ
41
Nathan Walker
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
26
Khoa Ngo
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
Остались в запасе
30
Alby Kelly-Heald
ВР
3
Corban Piper
ЦЗ
24
Tze-Xuan Loke
ЦЗ
41
Nathan Walker
ЦП
Главный тренер
Ален Стайчич
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Перт Глори - Веллингтон Феникс
2
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
14
7
Количество передач
487
467
Сейвы
0
1
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Lachlan Keevers, Australia
Стадион:
ХБФ Парк
Новости команд
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Перт Глори
Веллингтон Феникс
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
Экитике повторил достижение Старриджа в «Ливерпуле»
2025.08.25 23:23
Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»
2021.10.01 09:20
1
Le Figaro: австралийский «Перт Глори» готов подписать Ибрагимовича
2019.11.01 13:17
1
Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»
2019.07.13 16:29
Экитике повторил достижение Старриджа в «Ливерпуле»
2025.08.25 23:23
Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»
2021.10.01 09:20
1
Le Figaro: австралийский «Перт Глори» готов подписать Ибрагимовича
2019.11.01 13:17
1
Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»
2019.07.13 16:29
Погба и Лукаку – в составе «МЮ» на предсезонное турне
2019.07.07 17:17
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
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