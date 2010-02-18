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Судьи
Главный судья:
Маттео Трефолони (Сиена)

Атлетик - Андерлехт

18.02.2010, Четверг, 23:05 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Атлетик - Андерлехт
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вердер 6 5 1 0 17:6 +11 16
2. Атлетик Б 6 3 1 2 10:8 +2 10
3. Насионал Ф 6 1 2 3 11:12 -1 5
4. Аустрия В 6 0 2 4 4:16 -12 2
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