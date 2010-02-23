Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)

Олимпиакос - Бордо

23.02.2010, Вторник, 22:45 мск Пирей, стадион Георгиос Караискакис Трансляция: "НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Олимпиакос - Бордо
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 4 1 1 12:5 +7 13
2. Олимпиакос 6 3 1 2 4:5 -1 10
3. Стандард 6 1 2 3 7:9 -2 5
4. Алкмаар 6 0 4 2 4:8 -4 4
...
  • Читайте нас: 