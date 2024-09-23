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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро - Пеньяроль
Серро - Пеньяроль: обзор матча 23 сентября 2024
Серро
23.09.2024, понедельник, 01:00
Уругвай. Примера, 4 тур
0 : 5
Завершен
Пеньяроль
2'
F. Batista
15'
F. Batista
62'
F. Batista
80'
М. Баби
90+1'
М. Баби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро - Пеньяроль
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
М. Баби
Пас отдал
A. Medina
80'
ГОЛ! 0:4!
М. Баби
79'
Замена
М. Баби
️️️️
Ф. Авенатти
Замена
N. Wunsch
️️️️
S. Ramirez
78'
77'
Желтая карточка
N. Rossi
73'
Замена
И. Соса
️️️️
Г. Рамирес
73'
Замена
D. Sosa
️️️️
L. Hernández
Замена
Y. Gorgoroso
️️️️
H. Tijanovich
71'
64'
Замена
️️️️
F. Batista
64'
Замена
N. Rossi
️️️️
Д. Суарес
62'
ГОЛ! 0:3!
F. Batista
54'
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
N. González
️️️️
M. Perez
46'
Замена
E. Crespo
️️️️
B. Scorza
34'
15'
ГОЛ! 0:2!
F. Batista
Пас отдал
Г. Рамирес
2'
ГОЛ! 0:1!
F. Batista
Пас отдал
Ф. Авенатти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
16
Mathias Abero
ЦЗ
2
Claudio Araujo
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
2
Nahuel Petillo
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
14
Santiago Ramirez
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
10
A. Medina
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Lucas Hernández
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
23
Emilio Crespo
ЦЗ
6
Rodrigo Marín
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
11
Maicol Rodríguez
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
9
Nicólas González
ЦФ
Пеньяроль
1
Kevin Morgan
ВР
5
Martín Gianoli
ЦЗ
3
Diego Sosa
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
German Barbas
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
30
Nicolás Rossi
ЦП
11
Nahuel Acosta
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
24
Nahuel de Armas
ЦФ
3-4-3
1
24
13
16
2
2
11
5
13
7
14
3-3-1-3
1
22
Суарес
34
2
18
23
10
11
Рамирес
20
Авенатти
9
27
7
23
23
7
11
21
21
11
14
8
8
14
13
9
9
13
27
3
3
27
11
Рамирес
15
Соса
15
Соса
11
Рамирес
22
Суарес
30
30
22
Суарес
20
Авенатти
17
Баби
17
Баби
20
Авенатти
Остались в запасе
Серро
Пеньяроль
25
Kevin Larrea
ВР
6
Rodrigo Marín
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
11
Maicol Rodríguez
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
1
Kevin Morgan
ВР
5
Martín Gianoli
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
German Barbas
ЦП
11
Nahuel Acosta
ЦП
24
Nahuel de Armas
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
6
Rodrigo Marín
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
11
Maicol Rodríguez
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
1
Kevin Morgan
ВР
5
Martín Gianoli
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
German Barbas
ЦП
11
Nahuel Acosta
ЦП
24
Nahuel de Armas
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Главный тренер
Диего Агирре
Статистика матча Серро - Пеньяроль
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Луис Трокколи
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