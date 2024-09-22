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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Насьональ - Дефенсор Спортинг
Насьональ - Дефенсор Спортинг: обзор матча 22 сентября 2024
Насьональ
22.09.2024, воскресенье, 01:00
Уругвай. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Дефенсор Спортинг
67'
D. Polenta
26'
C. Spinelli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ - Дефенсор Спортинг
83'
Желтая карточка
J. Álvarez
77'
Замена
B. Mansilla
️️️️
C. Spinelli
77'
Замена
J. Manuel Jorge
️️️️
Х. Вальенте
Желтая карточка
D. Polenta
74'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
R. Bentancourt
69'
68'
Желтая карточка
Г. де лос Сантос
ГОЛ! 1:1!
D. Polenta
67'
Замена
Э. Веласкес
️️️️
D. Zabala
46'
Замена
A. Castro
️️️️
A. Galeano
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
C. Spinelli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
21
L. Sanabria
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
23
Diego Polenta
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
5
Francisco Barrios
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
21
Хоакин Вальенте
ЦП
77
Claudio Spinelli
ЦФ
16
José Álvarez
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
17
Felipe Cadenazzi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
11
Gastón González
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
Дефенсор Спортинг
1
Matías Dufour
ВР
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
59
Walter Montoya
ЦП
14
Mauricio Amaro
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
24
Brian Mansilla
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
11
Pablo Viudez
ЦФ
3-1-2-4
1
Мехия
17
4
Коатес
23
28
Олива
21
22
19
11
Лопес
21
23
3-3-4
12
Доусон
14
3
де лос Сантос
23
5
80
21
Вальенте
17
11
16
77
22
2
Веласкес
2
Веласкес
22
7
7
21
22
22
21
19
9
Сантандер
9
Сантандер
19
21
Вальенте
27
27
21
Вальенте
77
24
24
77
Остались в запасе
Насьональ
Дефенсор Спортинг
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
11
Gastón González
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
1
Matías Dufour
ВР
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
59
Walter Montoya
ЦП
14
Mauricio Amaro
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
11
Pablo Viudez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
11
Gastón González
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
Остались в запасе
1
Matías Dufour
ВР
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
59
Walter Montoya
ЦП
14
Mauricio Amaro
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
11
Pablo Viudez
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Насьональ - Дефенсор Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
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