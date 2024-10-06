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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Шарджа - Аль-Уроба
Шарджа - Аль-Уроба: обзор матча 06 октября 2024
Шарджа
06.10.2024, воскресенье, 18:45
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Уроба
58'
C. (П)
69'
C. (П)
84'
A. Anwar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарджа - Аль-Уроба
84'
ГОЛ! 2:1!
A. Anwar
Пас отдал
T. Traore
83'
Замена
T. Traore
️️️️
A. Sabeel
83'
Замена
K. Yahya
️️️️
Б. Травалли
Замена
П. Алькасер
️️️️
F. Ben Al Arbi
77'
Замена
T. Conraad
️️️️
O. Camara
77'
76'
Замена
S. Surour
️️️️
M. R. Azadi
Замена
M. Abdulbasit
️️️️
Д. Неясмич
70'
Замена
M. Meloni
️️️️
Х. Эбрахейм
70'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
C.
69'
60'
Вторая желтая
A. Kack
ГОЛ с пенальти! 1:0!
C.
58'
55'
Желтая карточка
S. Jolacic
35'
Желтая карточка
A. Sabeel
30'
Желтая карточка
M. R. Azadi
Желтая карточка
O. Camara
21'
20'
Желтая карточка
A. Kack
Желтая карточка
Х. Эбрахейм
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарджа
40
Adel Al Hosani
ВР
5
Maro Katinić
ЦЗ
11
Luan Pereira
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
(К)
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
88
Majed Hassan
ЦП
30
Ousmane Camara
ЦП
11
Firas Ben Al Arbi
ЦП
7
Caio
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Аль-Уроба
40
Abdullah Yousef
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
80
Sinisa Jolacic
ЦЗ
4
Salem Suliman
ЦЗ
19
Adel Sabeel
ЦЗ
19
Hamid Yahya
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
8
Appolinaire Kack
(К)
ЦП
36
Damilare Adigun
ЦП
9
M. R. Azadi
ЦФ
11
Бубакарр Травалли
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Шарджа
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
22
Marcus Meloni
ЦЗ
96
Чо Ю-Мин
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
24
Маджид Рашид
ОП
14
Khaled Bawazir
ЦП
5
Mohammad Abdulbasit
ЦП
77
Tyrone Conraad
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Аль-Уроба
95
Rashid Suhail
ВР
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
ВР
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
18
Shaheen Surour
ЦП
23
Mohamed Ismail
ЦП
70
Khalid Yahya
ЦП
99
Tiecoura Traore
ЦП
32
Patricio Ulises
ЦП
10
Rashid Mubarak
ЦФ
9
Abdulla Anwar
ЦФ
3-3-3-1
40
11
55
4
5
6
Неясмич
19
Эбрахейм
88
30
11
7
3-3-2-2
40
4
19
19
3
20
Бумаль
80
8
36
11
Травалли
9
19
Эбрахейм
22
22
19
Эбрахейм
6
Неясмич
5
5
6
Неясмич
30
77
77
30
11
9
Алькасер
9
Алькасер
11
9
18
18
9
11
Травалли
70
70
11
Травалли
19
99
99
19
Остались в запасе
Шарджа
Аль-Уроба
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
96
Чо Ю-Мин
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
24
Маджид Рашид
ОП
14
Khaled Bawazir
ЦП
Главный тренер
Космин Оларою
95
Rashid Suhail
ВР
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
ВР
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
23
Mohamed Ismail
ЦП
32
Patricio Ulises
ЦП
10
Rashid Mubarak
ЦФ
9
Abdulla Anwar
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Остались в запасе
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
96
Чо Ю-Мин
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
24
Маджид Рашид
ОП
14
Khaled Bawazir
ЦП
Остались в запасе
95
Rashid Suhail
ВР
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
ВР
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
23
Mohamed Ismail
ЦП
32
Patricio Ulises
ЦП
10
Rashid Mubarak
ЦФ
9
Abdulla Anwar
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Главный тренер
Бруну Перейра
Статистика матча Шарджа - Аль-Уроба
2
1
4
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
16
Офсайды
2
1
Количество передач
371
310
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шарджа
4 : 3
05.09.2026
Юнайтед ФК
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Дибба Аль-Хисн
1 : 2
24.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Уроба
1 : 3
20.05.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Аль-Уроба
1 : 2
13.05.2025
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аджман Клуб
2 : 3
05.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Аль-Уроба
1 : 1
22.04.2025
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