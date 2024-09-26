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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Айн - Аль-Васл
Аль-Айн - Аль-Васл: обзор матча 26 сентября 2024
Аль-Айн
26.09.2024, четверг, 19:00
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
4 : 2
Завершен
Аль-Васл
22'
М. Паласиос
30'
B. Al Ahbabi
68'
С. Рахими (П)
36'
К. Канедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Айн - Аль-Васл
Замена
М. Сеговия
️️️️
Каку
88'
71'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Канедо
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Рахими
68'
59'
Замена
Т. Аль-Зааби
️️️️
A. Salmin
Желтая карточка
М. Паласиос
56'
46'
Замена
S. Juma Awad
️️️️
А. Салех
36'
ГОЛ! 2:1!
К. Канедо
ГОЛ! 2:0!
B. Al Ahbabi
Пас отдал
Каку
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Паласиос
22'
11'
Желтая карточка
А. Салех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
70
Abdoul Traoré
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
10
Каку
АП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
4
Soufiane Bouftini
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
5
Ali Salmin
(К)
ЦП
9
Adama Diallo
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
7
Ali Saleh
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
23
Матео Санабрия
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
99
Josna Loulendo
ЦФ
Аль-Васл
32
Mohamed Ali
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
10
Фабио Лима
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-1-1-3-1
17
Эйса
77
3
15
15
Кардосо
38
Пак
70
21
Рахими
8
Аль-Балуши
10
Каку
20
Паласиос
3-2-2-3
1
15
Сын Хен
25
Перес
31
4
12
Салех
6
5
7
7
Канедо
9
10
Каку
7
Сеговия
7
Сеговия
10
Каку
12
Салех
44
44
12
Салех
5
8
Аль-Зааби
8
Аль-Зааби
5
Салех
10
Лима
10
Лима
Салех
7
Канедо
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Канедо
Остались в запасе
Аль-Айн
Аль-Васл
1
Mohamad Saeed
ВР
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
23
Матео Санабрия
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
99
Josna Loulendo
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
32
Mohamed Ali
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
23
Матео Санабрия
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
99
Josna Loulendo
ЦФ
Остались в запасе
32
Mohamed Ali
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Аль-Айн - Аль-Васл
1
2
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
6
13
Офсайды
1
1
Количество передач
472
310
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
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