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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - АЗ Алкмаар
Тоттенхэм - АЗ Алкмаар: обзор матча 24 октября 2024
Тоттенхэм
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
53'
Ришарлисон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - АЗ Алкмаар
90'
+1
Желтая карточка
Й. Класи
90'
Желтая карточка
D. Kwakman
Замена
В. Одобер
️️️️
М. Мур
87'
85'
Вторая желтая
Д. Меллер Вольфе
84'
Замена
D. Kwakman
️️️️
С. Мейнанс
84'
Замена
М. Мердинк
️️️️
М. Деккер
80'
Желтая карточка
М. Деккер
Замена
П. Сарр
️️️️
Д. Мэддисон
73'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Л. Бергвалл
73'
66'
Замена
М. Лахдо
️️️️
С. Майкума
Замена
Д. Соланке
️️️️
Ришарлисон
64'
56'
Желтая карточка
Д. Меллер Вольфе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ришарлисон
53'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Т. Вернер
46'
46'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
К. Белич
12'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Р. ван Боммел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
(К)
АП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Трой Пэррот
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
21
Dave Kwakman
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
3-1-3-3
17
Форстер
13
Удогие
3
Дрэгушин
33
Дэвис
30
Бентанкур
47
Мур
15
Бергвалл
10
Мэддисон
11
Вернер
47
Ришарлисон
14
Грей
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
5
Пенетра
23
Деккер
3
Вольфе
17
Белич
21
Мейнанс
8
Класи
7
ван Боммел
17
Поку
19
Пэррот
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
47
Мур
28
Одобер
28
Одобер
47
Мур
11
Вернер
22
Джонсон
22
Джонсон
11
Вернер
15
Бергвалл
21
Кулушевски
21
Кулушевски
15
Бергвалл
47
Ришарлисон
19
Соланке
19
Соланке
47
Ришарлисон
7
ван Боммел
30
Касиус
30
Касиус
7
ван Боммел
17
Белич
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
17
Белич
21
Мейнанс
21
21
21
Мейнанс
2
Майкума
15
Лахдо
15
Лахдо
2
Майкума
23
Деккер
9
Мердинк
9
Мердинк
23
Деккер
Остались в запасе
Тоттенхэм
АЗ Алкмаар
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Тоттенхэм - АЗ Алкмаар
1
4
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
17
Офсайды
5
2
Количество передач
575
399
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.41
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
1 : 1
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
1 : 1
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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