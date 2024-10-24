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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Славия
Атлетик - Славия: обзор матча 24 октября 2024
Атлетик
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Славия
33'
Н. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Славия
88'
Замена
С. Шалоупек
️️️️
Д. Зима
Замена
А. Эррера
️️️️
Б. Прадос
86'
81'
Желтая карточка
Я. Боржил
Желтая карточка
О. де Маркос
79'
Замена
О. Сансет
️️️️
Н. Уильямс
77'
Замена
М. Хаурегисар
️️️️
И. Руис де Галаррета
77'
72'
Замена
О. Лингр
️️️️
С. Мичез
68'
Желтая карточка
Х. Зафейрис
63'
Замена
Т. Хоры
️️️️
М. Хытил
63'
Замена
М. Юрасек
️️️️
О. Змозла
Замена
У. Гомес
️️️️
А. Беренгер
63'
Замена
А. Джало
️️️️
Г. Гурусета
63'
Желтая карточка
Д. Вивиан
44'
ГОЛ! 1:0!
Н. Уильямс
Пас отдал
А. Беренгер
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К)
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Славия
31
Антонин Кински
ВР
26
Ян Боржил
(К)
ЛЗ
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
23
Симион Мичез
ПВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
8
Ойан Сансет
АП
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
45
Jakub Kolisek
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
46
Marek Naskos
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
3-2-2-2-1
31
Кински
26
Боржил
21
Змозла
4
Зима
23
Дудера
25
Диуф
20
Зафейрис
19
Дорли
23
Мичез
17
Провод
13
Хытил
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
21
Эррера
21
Эррера
6
Прадос
7
Беренгер
46
Гомес
46
Гомес
7
Беренгер
10
Уильямс
8
Сансет
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
25
Джало
25
Джало
11
Гурусета
4
Зима
2
Шалоупек
2
Шалоупек
4
Зима
23
Мичез
32
Лингр
32
Лингр
23
Мичез
21
Змозла
31
Юрасек
31
Юрасек
21
Змозла
13
Хытил
25
Хоры
25
Хоры
13
Хытил
Остались в запасе
Атлетик
Славия
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
45
Jakub Kolisek
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
46
Marek Naskos
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
45
Jakub Kolisek
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
46
Marek Naskos
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Атлетик - Славия
2
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
16
15
Офсайды
0
2
Количество передач
307
455
Сейвы
6
2
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.17
1.13
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
- : -
06.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Малага
3 : 4
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
3 : 2
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
3 : 2
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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