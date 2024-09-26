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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Атлетик
Рома - Атлетик: обзор матча 26 сентября 2024
Рома
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
32'
А. Довбик
85'
А. Паредес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Атлетик
90'
+5
Желтая карточка
Н. Уильямс
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Паредес
Пас отдал
У. Нуньес
83'
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
Л. Паредес
️️️️
К. Коне
81'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Довбик
81'
80'
Замена
У. Нуньес
️️️️
Д. Вивиан
Замена
С. Абдулхамид
️️️️
З. Челик
71'
69'
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Горосабель
69'
Замена
А. Беренгер
️️️️
У. Гомес
Желтая карточка
Т. Бальданци
63'
Замена
Н. Писилли
️️️️
Т. Бальданци
63'
60'
Замена
А. Эррера
️️️️
Б. Прадос
60'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Джало
56'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Замена
М. Соуле
️️️️
П. Дибала
46'
44'
Желтая карточка
А. Горосабель
Желтая карточка
К. Коне
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Довбик
Пас отдал
Анхелиньо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
9
Иньяки Уильямс
(К)
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
8
Бальданци
9
Довбик
21
Дибала
4-2-2-2
13
Агирресабала
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
46
Гомес
25
Джало
11
Гурусета
9
Уильямс
2
Челик
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
2
Челик
17
Коне
5
Паредес
5
Паредес
17
Коне
8
Бальданци
61
Писилли
61
Писилли
8
Бальданци
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
3
Вивиан
14
Нуньес
14
Нуньес
3
Вивиан
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
6
Прадос
21
Эррера
21
Эррера
6
Прадос
46
Гомес
7
Беренгер
7
Беренгер
46
Гомес
25
Джало
10
Уильямс
10
Уильямс
25
Джало
Остались в запасе
Рома
Атлетик
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Рома - Атлетик
2
4
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
10
Нарушения
12
15
Офсайды
6
0
Количество передач
584
376
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.45
0.79
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
- : -
06.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Малага
3 : 4
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Олимпико
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