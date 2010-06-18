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Судьи
Главный судья:
Коман Кулибали (Мали)
Помощники:
Редуан Ашик (Марокко), Мануэл Кандиду Инасиу (Ангола)

Словения - США

18.06.2010, Пятница, 18:00 мск Йоханнесбург, стадион Эллис Парк Трансляция: "Россия-2" - 17:25 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 2 тур Словения - США
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. Англия 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Словения 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Алжир 3 0 1 2 0:2 -2 1
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