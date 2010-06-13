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Судьи
Главный судья:
Карлос Альберто Бастес (Гватемала)
Помощники:
Лионель Лиаль (Коста-Рика), Карлос Пострана (Гондурас)

Алжир - Словения

13.06.2010, Воскресенье, 15:30 мск Полкован, стадион Петер Мокаба Трансляция: "Россия 2" 14:55 (прямая) Чемпионат мира, 1 тур Алжир - Словения
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. Англия 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Словения 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Алжир 3 0 1 2 0:2 -2 1
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