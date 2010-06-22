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Судьи
Главный судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Помощники:
Рафаэль Ильясов, Бахадыр Кокчаров (оба - Узбекистан)

Греция - Аргентина

22.06.2010, Вторник, 22:30 мск Полкован, стадион Петер Мокаба Трансляция: "Россия-1" 22:25 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 3 тур Греция - Аргентина
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Южная Корея 3 1 1 1 5:6 -1 4
3. Греция 3 1 0 2 2:5 -3 3
4. Нигерия 3 0 1 2 3:5 -2 1
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