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Судьи
Главный судья:
Вольфганг Штарк (Эрголдинг)
Помощники:
Ян-Хендрик Зальвер, Пикель Мик (оба - Германия)

Аргентина - Нигерия

12.06.2010, Суббота, 18:00 мск Йоханнесбург, стадион Эллис Парк Трансляция: "Первый" 18:00 (прямая) Чемпионат мира, 1 тур Аргентина - Нигерия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Южная Корея 3 1 1 1 5:6 -1 4
3. Греция 3 1 0 2 2:5 -3 3
4. Нигерия 3 0 1 2 3:5 -2 1
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