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Судьи
Главный судья:
Оскар Хулиан Руис Акоста (Колумбия)
Помощники:
Абраам Гонсалес, Умберто Клавихо (оба - Колумбия)

Франция - ЮАР

22.06.2010, Вторник, 18:00 мск Мангаунг/Блумфотейн, стадион Фри Стейт Трансляция: "Россия-2" 17:25 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 3 тур Франция - ЮАР
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 2 1 0 4:0 +4 7
2. Мексика 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. ЮАР 3 1 1 1 3:5 -2 4
4. Франция 3 0 1 2 1:4 -3 1
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