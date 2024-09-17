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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - ПСВ
Ювентус - ПСВ: обзор матча 17 сентября 2024
Ювентус
17.09.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 1
Завершен
ПСВ
21'
К. Йылдыз
27'
У. МакКенни
52'
Н. Гонсалес
90+3'
И. Сайбари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - ПСВ
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
И. Сайбари
Пас отдал
Й. Бакайоко
86'
Замена
А. Нагало
️️️️
Р. Ледесма
76'
Замена
М. Жуниор
️️️️
М. Дамс
76'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
Замена
Д. Луис
️️️️
У. МакКенни
75'
Замена
Т. Веа
️️️️
Н. Гонсалес
69'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
К. Йылдыз
69'
62'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Д. Верман
62'
Замена
Н. Ланг
️️️️
Г. Тил
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Локателли
57'
Замена
Данило
️️️️
Ф. Гатти
57'
ГОЛ! 3:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Д. Влахович
52'
ГОЛ! 2:0!
У. МакКенни
27'
ГОЛ! 1:0!
К. Йылдыз
Пас отдал
Н. Гонсалес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
(К)
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
33
Michael Bresser
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
4
Гатти
3
Бремер
15
Калюлю
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
28
Влахович
10
Йылдыз
3-2-3-2
16
Дроммел
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
22
Схаутен
25
Верман
11
Бакайоко
37
Ледесма
20
Тил
26
де Йонг
10
Тилльман
4
Гатти
13
Данило
13
Данило
4
Гатти
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
12
Луис
12
Луис
22
МакКенни
10
Йылдыз
44
Фаджоли
44
Фаджоли
10
Йылдыз
31
Гонсалес
22
Веа
22
Веа
31
Гонсалес
32
Дамс
17
Жуниор
17
Жуниор
32
Дамс
37
Ледесма
39
Нагало
39
Нагало
37
Ледесма
25
Верман
34
Сайбари
34
Сайбари
25
Верман
20
Тил
70
Ланг
70
Ланг
20
Тил
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
Остались в запасе
Ювентус
ПСВ
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
33
Michael Bresser
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
33
Michael Bresser
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ювентус - ПСВ
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
7
6
Офсайды
2
1
Количество передач
468
602
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.83
0.86
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Альянц Стадиум
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