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Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)
Помощники:
Эрош Габор, Тибор Вамош (оба - Венгрия)

Мексика - Уругвай

22.06.2010, Вторник, 18:00 мск Рустембург, стадион Роял Бафокенг Трансляция: "Россия-2" 20:00 (запись) Чемпионат мира, 3 тур Мексика - Уругвай
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 2 1 0 4:0 +4 7
2. Мексика 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. ЮАР 3 1 1 1 3:5 -2 4
4. Франция 3 0 1 2 1:4 -3 1
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