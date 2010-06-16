Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Массимо Бузакка (Беллинцона)
Помощники:
Арне Маттиас, Бураджина Франческо (оба - Швейцария)

ЮАР - Уругвай

16.06.2010, Среда, 22:30 мск Цване/Претория, стадион Лофтус Версфельд Трансляция: "Россия 1" 22:25 (прямая) Чемпионат мира, 2 тур ЮАР - Уругвай
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 2 1 0 4:0 +4 7
2. Мексика 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. ЮАР 3 1 1 1 3:5 -2 4
4. Франция 3 0 1 2 1:4 -3 1
...
  • Читайте нас: 