Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Оман - Палестина
Оман - Палестина: обзор матча 14 ноября 2024
Оман
14.11.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Палестина
83'
М. Аль-Гассани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оман - Палестина
89'
Замена
М. Зейдан
️️️️
А. Жабер
ГОЛ! 1:0!
М. Аль-Гассани
83'
Замена
А. Аль-Алави
️️️️
А. Фаваз
59'
Желтая карточка
А. Фаваз
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оман
1
Ибрахим Аль-Мухаини
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
2
Mohammed Al-Musalami
(К)
ЦЗ
23
Хариб Аль-Саади
ОП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
17
Nasser Al-Rawahi
ЦФ
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Палестина
22
Рами Амада
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
15
Мичел Терманини
ЦЗ
3
Мохаммед Салех
ЦЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
(К)
ПЗ
6
Одай Харуб
ОП
23
Атаа Жабер
ОП
10
Махмуд Абу Варда
ПВ
11
Одай Даббаг
ЦФ
0
Вессам Абу Али
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Оман
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
13
Mulham Al-Sinaidi
ЦЗ
3
Thani Gharib Al Rushaidi
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
21
Аршад Аль-Алави
ЦП
5
Матаз Салех
ЦП
25
Hussain Said Al Shahri
ЦП
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Палестина
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
2
Wajdi Nabhan
ЦЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
3
Мохаммед Рашид
ОП
8
Jonathan Cantillana
ЦП
23
Mohamad Darwish
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
13
Omar Faraj
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Аль-Мухаини
14
Аль-Кааби
6
Аль-Хамиси
2
3
23
Аль-Саади
12
Фаваз
10
Аль-Яхмади
21
Аль-Мушайфри
11
Аль-Гассани
17
3-4-1-2
22
Амада
15
Терманини
3
Салех
2
Халил
7
Аль-Батат
6
Харуб
23
Жабер
20
Мхагна
10
Абу Варда
0
Абу Али
11
Даббаг
12
Фаваз
21
Аль-Алави
21
Аль-Алави
12
Фаваз
23
Жабер
24
Зейдан
24
Зейдан
23
Жабер
Остались в запасе
Оман
Палестина
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
13
Mulham Al-Sinaidi
ЦЗ
3
Thani Gharib Al Rushaidi
ЦЗ
5
Матаз Салех
ЦП
25
Hussain Said Al Shahri
ЦП
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
2
Wajdi Nabhan
ЦЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
8
Jonathan Cantillana
ЦП
23
Mohamad Darwish
ЦП
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
13
Omar Faraj
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Остались в запасе
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
13
Mulham Al-Sinaidi
ЦЗ
3
Thani Gharib Al Rushaidi
ЦЗ
5
Матаз Салех
ЦП
25
Hussain Said Al Shahri
ЦП
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Остались в запасе
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
2
Wajdi Nabhan
ЦЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
8
Jonathan Cantillana
ЦП
23
Mohamad Darwish
ЦП
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
13
Omar Faraj
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Главный тренер
Макрам Даббуб
Статистика матча Оман - Палестина
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
9
16
Офсайды
2
2
Количество передач
479
361
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Информация о матче
Главный судья:
Мин Фу
(Пекин)
Стадион:
Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat
Посещаемость:
21754
Новости команд
Все
Оман
Палестина
Ливан – Палестина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
16 ноября
Китай – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Китай – Палестина: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Таджикистан – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Оман – Кувейт: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.55
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Результаты жеребьевки азиатского плей-офф за две путевки на ЧМ-2026
2025.07.18 14:31
Экс-тренер «Реала» возглавил Оман
2025.07.16 20:36
Прогноз на точный счeт матча Оман – Ливан: товарищеский матч, 28 мая 2025
2025.05.27 11:15
Ливан – Палестина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
16 ноября
Китай – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Китай – Палестина: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Таджикистан – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+