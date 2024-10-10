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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ирак - Палестина
Ирак - Палестина: обзор матча 10 октября 2024
Ирак
10.10.2024, четверг, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 3 тур
1 : 0
Завершен
Палестина
31'
А. Хуссейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирак - Палестина
Замена
A. Faez Atiyah
️️️️
М. Юнис
88'
Замена
L. Shlimon
️️️️
Ю. Амин
85'
Желтая карточка
L. Al-Ani
74'
70'
Желтая карточка
Я. Хамед
69'
Замена
O. Faraj
️️️️
О. Даббаг
Замена
A. Attwan
️️️️
С. Хади
46'
45'
Желтая карточка
М. Терманини
ГОЛ! 1:0!
А. Хуссейн
31'
Желтая карточка
С. Хади
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирак
12
Джалаль Хассан
(К)
ВР
23
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
7
Юссеф Амин
ЛВ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Палестина
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
15
Мичел Терманини
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
(К)
ПЗ
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
6
Одай Харуб
ОП
3
Мохаммед Рашид
ОП
24
Мустафа Зейдан
АП
11
Одай Даббаг
ЦФ
0
Вессам Абу Али
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Ирак
1
Фахад Талиб
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
5
Ali Faez Atiyah
ЦЗ
11
Hussein Al Khafaji
ЦП
9
Lucas Shlimon
ЦП
9
Ahmed Yasin
ЦФ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
20
Amin Al-Hamawi
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
14
A. Attwan
ЦФ
Палестина
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Mahdi Assi
ВР
12
Камило Сальданья
ЛЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
23
Mohamad Darwish
ЦП
5
Ameed Sawafta
ЦП
10
Махмуд Абу Варда
ПВ
21
Заид Кунбар
ЦФ
13
Omar Faraj
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Хассан
23
Доски
6
Юнис
4
Тахсин
3
Али
7
Хади
16
Аль-Аммари
8
Байеш
7
Амин
17
Джасим
18
Хуссейн
4-2-2-2
1
7
Аль-Батат
15
Терманини
20
Мхагна
14
Жонди
6
Харуб
3
Рашид
24
Зейдан
23
Алаа Алдин
0
Абу Али
11
Даббаг
6
Юнис
5
5
6
Юнис
7
Амин
9
9
7
Амин
7
Хади
14
14
7
Хади
11
Даббаг
13
13
11
Даббаг
Остались в запасе
Ирак
Палестина
1
Фахад Талиб
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
11
Hussein Al Khafaji
ЦП
9
Ahmed Yasin
ЦФ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
20
Amin Al-Hamawi
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Mahdi Assi
ВР
12
Камило Сальданья
ЛЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
23
Mohamad Darwish
ЦП
5
Ameed Sawafta
ЦП
10
Махмуд Абу Варда
ПВ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
11
Hussein Al Khafaji
ЦП
9
Ahmed Yasin
ЦФ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
20
Amin Al-Hamawi
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Остались в запасе
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Mahdi Assi
ВР
12
Камило Сальданья
ЛЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
23
Mohamad Darwish
ЦП
5
Ameed Sawafta
ЦП
10
Махмуд Абу Варда
ПВ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Главный тренер
Макрам Даббуб
Статистика матча Ирак - Палестина
2
2
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
11
Офсайды
0
1
Количество передач
512
345
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Информация о матче
Стадион:
Basra International Stadium, Basra
Посещаемость:
44773
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