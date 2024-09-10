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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Палестина - Иордания
Палестина - Иордания: обзор матча 10 сентября 2024
Палестина
10.09.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
Иордания
41'
В. Абу Али
5'
Я. Аль-Наймат
50'
Я. Аль-Наймат
72'
Н. Аль-Равабде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палестина - Иордания
90'
+4
Замена
А. Аль-Хадж
️️️️
А. Ольван
90'
Замена
А. аль-Аттар
️️️️
Я. Аль-Наймат
89'
Замена
М. Абу Таха
️️️️
М. Аль-Марди
72'
ГОЛ! 1:3!
Н. Аль-Равабде
Пас отдал
М. Аль-Марди
70'
Замена
Р. Айед
️️️️
Н. Аль-Рашдан
Желтая карточка
М. Терманини
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
Я. Аль-Наймат
Пас отдал
М. Аль-Марди
Замена
️️️️
К. Сальданья
46'
Замена
М. Зейдан
️️️️
J. Cantillana
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Абу Али
Пас отдал
К. Сальданья
41'
5'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аль-Наймат
Пас отдал
М. Аль-Марди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестина
16
Baraa Kharoub
ВР
12
Камило Сальданья
ЛЗ
15
Мичел Терманини
ЦЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
(К)
ПЗ
23
Атаа Жабер
ОП
6
Одай Харуб
ОП
8
Jonathan Cantillana
ЦП
10
Махмуд Абу Варда
ПВ
0
Вессам Абу Али
ЦФ
11
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К)
ПЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
9
Али Ольван
ЦФ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Палестина
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
2
Mohammed Darwish
ЦП
23
Mohamad Darwish
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
13
Omar Faraj
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Иордания
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
17
Салем Аль-Аджалин
ЛЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
20
Резик Бани Хани
ЦФ
0
Абдулла аль-Аттар
ЦФ
25
Ареф Аль-Хадж
ЦФ
4-2-1-1-2
16
12
Сальданья
15
Терманини
4
Хамед
7
Аль-Батат
23
Жабер
6
Харуб
8
10
Абу Варда
11
Даббаг
0
Абу Али
3-3-1-1-2
1
Абулайла
3
Насиб
5
Аль-Араб
4
Абу Дааб
23
Хаддад
21
Аль-Рашдан
2
Абу Хашиш
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
11
Аль-Наймат
9
Ольван
8
24
Зейдан
24
Зейдан
8
21
Аль-Рашдан
14
Айед
14
Айед
21
Аль-Рашдан
13
Аль-Марди
20
Абу Таха
20
Абу Таха
13
Аль-Марди
11
Аль-Наймат
0
аль-Аттар
0
аль-Аттар
11
Аль-Наймат
9
Ольван
25
Аль-Хадж
25
Аль-Хадж
9
Ольван
Остались в запасе
Палестина
Иордания
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
2
Mohammed Darwish
ЦП
23
Mohamad Darwish
ЦП
13
Omar Faraj
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
17
Салем Аль-Аджалин
ЛЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
15
Ибрахим Сааде
ЦП
20
Резик Бани Хани
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Остались в запасе
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
2
Mohammed Darwish
ЦП
23
Mohamad Darwish
ЦП
13
Omar Faraj
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Остались в запасе
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
17
Салем Аль-Аджалин
ЛЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
15
Ибрахим Сааде
ЦП
20
Резик Бани Хани
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Главный тренер
Хусин Аммута
Статистика матча Палестина - Иордания
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
8
8
Офсайды
1
2
Количество передач
356
289
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Majed Mohammed Alshamrani, Saudi Arabia
Стадион:
Kuala Lumpur Stadium, Kuala Lumpur
Посещаемость:
3012
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