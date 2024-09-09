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Расписание матчей
Лига наций
Румыния - Литва
Румыния - Литва: обзор матча 09 сентября 2024
Румыния
09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа C2, 2 тур
3 : 1
Завершен
Литва
4'
В. Михаила
87'
Р. Марин (П)
90+2'
А. Митрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Литва
Желтая карточка
Я. Хаджи
90'
+8
ГОЛ! 3:0!
А. Митрица
Пас отдал
Д. Алибек
90'
+2
90'
Замена
К. Казуколовас
️️️️
Ю. Ласицкас
Замена
Д. Алибек
️️️️
Д. Дрэгуш
88'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Марин
87'
Желтая карточка
С. Тарновану
78'
76'
Замена
Т. Калинаускас
️️️️
А. Должников
76'
Замена
Д. Антанавичюс
️️️️
М. Воробьевас
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Ман
70'
Замена
А. Митрица
️️️️
В. Михаила
70'
Желтая карточка
В. Михаила
65'
65'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
Г. Матулевичюс
Замена
Д. Олару
️️️️
М. Марин
56'
53'
Желтая карточка
В. Сливка
8'
Желтая карточка
Г. Матулевичюс
ГОЛ! 1:0!
В. Михаила
Пас отдал
Н. Станчу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
10
Николае Станчу
(К)
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
(К)
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
10
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
16
Лауренциу Попеску
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
19
Andrei Artean
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Литва
23
Mantas Bertasius
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
20
M. Vareika
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
4-3-2-1
1
Тарновану
11
Банку
3
Дрэгушин
15
Буркэ
2
Рацу
10
Станчу
6
Марин
18
Марин
13
Михаила
20
Ман
9
Дрэгуш
3-2-3-1-1
1
Гертмонас
20
Лекиатас
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
17
Сирвис
4
Гирдвайнис
8
Матулевичюс
14
Сливка
6
Воробьевас
7
Должников
10
Кучис
6
Марин
7
Олару
7
Олару
6
Марин
13
Михаила
22
Митрица
22
Митрица
13
Михаила
20
Ман
10
Хаджи
10
Хаджи
20
Ман
9
Дрэгуш
7
Алибек
7
Алибек
9
Дрэгуш
13
Ласицкас
5
Казуколовас
5
Казуколовас
13
Ласицкас
8
Матулевичюс
18
Вербицкас
18
Вербицкас
8
Матулевичюс
6
Воробьевас
16
Антанавичюс
16
Антанавичюс
6
Воробьевас
7
Должников
10
Калинаускас
10
Калинаускас
7
Должников
Остались в запасе
Румыния
Литва
1
Флориан Ницэ
ВР
16
Лауренциу Попеску
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
19
Andrei Artean
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
M. Vareika
ЦП
20
Титас Милашюс
ЛВ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
16
Лауренциу Попеску
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
19
Andrei Artean
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Остались в запасе
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
M. Vareika
ЦП
20
Титас Милашюс
ЛВ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Румыния - Литва
3
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
13
Офсайды
1
3
Количество передач
384
355
Сейвы
5
3
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Stadionul Steaua, Bucharest
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