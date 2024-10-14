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Расписание матчей
Лига наций
Германия - Нидерланды
Германия - Нидерланды: обзор матча 14 октября 2024
Германия
14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A3, 4 тур
1 : 0
Завершен
Нидерланды
64'
Д. Левелинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Германия - Нидерланды
90'
+3
Желтая карточка
Х. Симонс
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
90'
+3
Желтая карточка
В. Антон
90'
+3
Замена
Р. Госенс
️️️️
Д. Левелинг
87'
Замена
В. Антон
️️️️
А. Штиллер
82'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Т. Кляйнденст
82'
80'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
Р. Гравенберх
Замена
К. Шаде
️️️️
А. Павлович
77'
75'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Б. Бробби
65'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
К. Гакпо
ГОЛ! 1:0!
Д. Левелинг
Пас отдал
Н. Шлоттербек
64'
Желтая карточка
А. Рюдигер
63'
63'
Желтая карточка
М. Виффер
46'
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Тимбер
46'
Замена
Д. Мален
️️️️
Т. Рейндерс
Замена
Р. Андрих
️️️️
Ф. Вирц
46'
30'
Желтая карточка
Т. Рейндерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К)
ОП
5
Александар Павлович
ОП
16
Ангело Штиллер
ОП
17
Флориан Вирц
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Стефан де Врей
(К)
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
5
Кинтен Тимбер
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
9
Кевин Шаде
ПВ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Матс Виффер
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
3-3-2-2
1
Бауманн
18
Миттельштадт
15
Шлоттербек
2
Рюдигер
6
Киммих
5
Павлович
16
Штиллер
17
Вирц
20
Гнабри
9
Кляйнденст
9
Левелинг
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
де Врей
15
ван де Вен
3
Хато
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
5
Тимбер
8
Гравенберх
7
Симонс
11
Гакпо
19
Бробби
9
Левелинг
21
Госенс
21
Госенс
9
Левелинг
16
Штиллер
3
Антон
3
Антон
16
Штиллер
17
Вирц
23
Андрих
23
Андрих
17
Вирц
5
Павлович
9
Шаде
9
Шаде
5
Павлович
9
Кляйнденст
10
Буркардт
10
Буркардт
9
Кляйнденст
8
Гравенберх
2
Гертрейда
2
Гертрейда
8
Гравенберх
11
Гакпо
2
Фримпонг
2
Фримпонг
11
Гакпо
5
Тимбер
12
Виффер
12
Виффер
5
Тимбер
19
Бробби
9
Зиркзее
9
Зиркзее
19
Бробби
14
Рейндерс
18
Мален
18
Мален
14
Рейндерс
Остались в запасе
Германия
Нидерланды
21
Александр Нюбель
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Германия - Нидерланды
3
3
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
498
523
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
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Германия
Нидерланды
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
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Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
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