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Расписание матчей
Лига наций
Польша - Португалия
Польша - Португалия: обзор матча 12 октября 2024
Польша
12.10.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа A1, 3 тур
1 : 3
Завершен
Португалия
78'
П. Зелински
26'
Б. Силва
37'
К. Роналду
88'
Я. Беднарек (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Польша - Португалия
90'
+1
Замена
С. Кошта
️️️️
Б. Силва
90'
+1
Замена
Отавио
️️️️
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Л. Скорупски
88'
Желтая карточка
К. Пентек
88'
88'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Я. Беднарек
Пас отдал
Н. Мендеш
Замена
К. Пентек
️️️️
С. Шиманьски
84'
82'
Замена
Н. Семеду
️️️️
П. Нету
ГОЛ! 1:2!
П. Зелински
Пас отдал
К. Урбански
78'
Замена
М. Амейо
️️️️
Н. Залевски
76'
Замена
К. Урбански
️️️️
К. Свидерски
76'
Замена
Я. Модер
️️️️
М. Ойеделе
66'
63'
Замена
Тринкау
️️️️
Р. Леау
63'
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Роналду
Желтая карточка
П. Франковски
51'
Замена
Я. Кивиор
️️️️
С. Валюкевич
46'
Желтая карточка
С. Валюкевич
45'
+1
37'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Леау
32'
Желтая карточка
П. Нету
26'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Макси Ойеделе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
11
Карол Свидерски
ЦФ
9
Роберт Левандовски
(К)
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Польша
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
8
Каспер Урбански
ОП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
17
Майкл Амейо
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
5
Саму Кошта
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
16
Отавио
АП
1
Рикардо Велью
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
4-2-2-2
1
Скорупски
21
Залевски
5
Беднарек
3
Давидович
15
Валюкевич
20
Ойеделе
10
Зелински
19
Франковски
20
Шиманьски
9
Левандовски
11
Свидерски
3-2-3-2
1
Кошта
2
Далот
3
Диаш
19
Мендеш
13
Вейга
21
Невеш
17
Нету
10
Силва
7
Леау
7
Роналду
8
Фернандеш
15
Валюкевич
14
Кивиор
14
Кивиор
15
Валюкевич
11
Свидерски
8
Урбански
8
Урбански
11
Свидерски
20
Ойеделе
8
Модер
8
Модер
20
Ойеделе
21
Залевски
17
Амейо
17
Амейо
21
Залевски
20
Шиманьски
23
Пентек
23
Пентек
20
Шиманьски
17
Нету
2
Семеду
2
Семеду
17
Нету
10
Силва
5
Кошта
5
Кошта
10
Силва
8
Фернандеш
16
Отавио
16
Отавио
8
Фернандеш
7
Роналду
21
Жота
21
Жота
7
Роналду
7
Леау
16
Тринкау
16
Тринкау
7
Леау
Остались в запасе
Польша
Португалия
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Михал Пробеж
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
1
Рикардо Велью
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
1
Рикардо Велью
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Польша - Португалия
4
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
16
Офсайды
1
1
Количество передач
348
625
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Национальный стадион
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