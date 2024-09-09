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Расписание матчей
Лига наций
Франция - Бельгия
Франция - Бельгия: обзор матча 09 сентября 2024
Франция
09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A2, 2 тур
2 : 0
Завершен
Бельгия
30'
Р. Коло Муани
57'
У. Дембеле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Бельгия
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Н. Канте
90'
+4
82'
Замена
Т. Менье
️️️️
Т. Кастань
82'
Замена
Ж. Дюранвиль
️️️️
Ж. Доку
Замена
М. Олисе
️️️️
У. Дембеле
79'
Замена
А. Гризманн
️️️️
М. Гендузи
79'
69'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Л. Опенда
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Р. Коло Муани
67'
Замена
Б. Барколя
️️️️
М. Тюрам
67'
60'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Д. Лукебакио
60'
Замена
О. Мангала
️️️️
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 2:0!
У. Дембеле
Пас отдал
Н. Канте
57'
38'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 1:0!
Р. Коло Муани
30'
8'
Желтая карточка
Л. Опенда
Желтая карточка
Л. Динь
8'
Желтая карточка
К. Коне
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
19
Юссуф Фофана
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
18
Орель Мангала
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Жюльен Дюранвиль
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
4-1-2-1-2
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
13
Канте
8
Коне
6
Гендузи
7
Дембеле
12
Муани
9
Тюрам
4-1-1-2-2
1
Кастелс
21
Кастань
3
Теате
4
Фас
2
Дебаст
24
Онана
8
Тилеманс
14
Лукебакио
7
Де Брюйне
11
Опенда
11
Доку
13
Канте
19
Фофана
19
Фофана
13
Канте
9
Тюрам
12
Барколя
12
Барколя
9
Тюрам
7
Дембеле
11
Олисе
11
Олисе
7
Дембеле
12
Муани
10
Мбаппе
10
Мбаппе
12
Муани
6
Гендузи
7
Гризманн
7
Гризманн
6
Гендузи
21
Кастань
15
Менье
15
Менье
21
Кастань
8
Тилеманс
18
Мангала
18
Мангала
8
Тилеманс
11
Опенда
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
11
Опенда
11
Доку
14
Дюранвиль
14
Дюранвиль
11
Доку
14
Лукебакио
19
Бакайоко
19
Бакайоко
14
Лукебакио
Остались в запасе
Франция
Бельгия
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Франция - Бельгия
2
2
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
10
Офсайды
3
1
Количество передач
445
514
Сейвы
4
7
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Okko
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