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Расписание матчей
Лига наций
Португалия - Шотландия
Португалия - Шотландия: обзор матча 08 сентября 2024
Португалия
08.09.2024, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A1, 2 тур
2 : 1
Завершен
Шотландия
54'
Б. Фернандеш
88'
К. Роналду
7'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Шотландия
90'
+1
Замена
Б. Доук
️️️️
Д. МакГинн
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Н. Мендеш
88'
87'
Замена
Л. Морган
️️️️
Р. Кристи
85'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Желтая карточка
Б. Фернандеш
80'
Замена
Д. Далот
️️️️
Н. Семеду
76'
74'
Замена
Р. Галд
️️️️
К. МакЛин
74'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Л. Дайкс
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Б. Силва
68'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Р. Леау
68'
Желтая карточка
Р. Невеш
67'
Желтая карточка
Н. Семеду
66'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Р. Леау
54'
51'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Палинья
46'
Замена
К. Роналду
️️️️
П. Нету
46'
39'
Желтая карточка
Р. Кристи
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Мактоминей
Пас отдал
К. МакЛин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
0
Тиагу Сантуш
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
11
Жеовани Кенда
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Шотландия
12
Джон МакКракен
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
20
Райан Галд
АП
17
Бен Доук
ПВ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
20
Томми Конвей
ЦФ
4-1-3-2
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
4
Силва
2
Семеду
6
Палинья
21
Жота
10
Силва
17
Нету
7
Леау
8
Фернандеш
4-4-1-1
1
Ганн
22
Ролстон
5
Хэнли
16
Маккена
3
Робертсон
8
Гилмор
7
МакГинн
23
МакЛин
4
Мактоминей
11
Кристи
9
Дайкс
10
Силва
15
Невеш
15
Невеш
10
Силва
17
Нету
7
Роналду
7
Роналду
17
Нету
6
Палинья
21
Невеш
21
Невеш
6
Палинья
7
Леау
10
Феликс
10
Феликс
7
Леау
2
Семеду
2
Далот
2
Далот
2
Семеду
23
МакЛин
20
Галд
20
Галд
23
МакЛин
7
МакГинн
17
Доук
17
Доук
7
МакГинн
11
Кристи
18
Морган
18
Морган
11
Кристи
9
Дайкс
20
Конвей
20
Конвей
9
Дайкс
Остались в запасе
Португалия
Шотландия
16
Тринкау
ЦФ
11
Жеовани Кенда
ПВ
0
Тиагу Сантуш
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
Главный тренер
Роберто Мартинес
14
Коннор Бэррон
ЦП
22
Макс Джонстон
ПЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
12
Джон МакКракен
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
21
Зандер Кларк
ВР
Остались в запасе
16
Тринкау
ЦФ
11
Жеовани Кенда
ПВ
0
Тиагу Сантуш
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
Остались в запасе
14
Коннор Бэррон
ЦП
22
Макс Джонстон
ПЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
12
Джон МакКракен
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
21
Зандер Кларк
ВР
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Португалия - Шотландия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
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