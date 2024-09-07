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Расписание матчей
Лига наций
Германия - Венгрия
Германия - Венгрия: обзор матча 07 сентября 2024
Германия
07.09.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа A3, 1 тур
5 : 0
Завершен
Венгрия
27'
Н. Фуллкруг
58'
Д. Мусиала
66'
Ф. Вирц
77'
А. Павлович
81'
К. Хаверц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Германия - Венгрия
Замена
А. Штиллер
️️️️
Р. Андрих
82'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
К. Хаверц
81'
ГОЛ! 4:0!
А. Павлович
Пас отдал
Д. Мусиала
77'
75'
Замена
К. Шобот
️️️️
Р. Салаи
Замена
Р. Кох
️️️️
Н. Шлоттербек
69'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Д. Раум
69'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Вирц
Пас отдал
Д. Мусиала
66'
66'
Замена
Ж. Надь
️️️️
М. Керкез
66'
Замена
М. Адам
️️️️
Б. Варга
Замена
А. Павлович
️️️️
П. Гросс
60'
Замена
М. Байер
️️️️
Н. Фуллкруг
60'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Ф. Вирц
58'
46'
Замена
Б. Болла
️️️️
Л. Него
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Д. Мусиала
27'
9'
Желтая карточка
Л. Него
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К)
ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К)
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Эмре Джан
ОП
5
Александар Павлович
ОП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
2
Антал Якобишвили
ЦЗ
2
Bence Gergényi
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
3-1-2-2-2
1
тер Стеген
22
Раум
15
Шлоттербек
4
Та
6
Киммих
5
Гросс
23
Андрих
10
Мусиала
17
Вирц
9
Фуллкруг
7
Хаверц
3-2-2-2-1
12
Гулачи
6
Орбан
15
Дардаи
3
Балог
7
Него
11
Керкез
8
Надь
13
Шафер
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
15
Шлоттербек
3
Кох
3
Кох
15
Шлоттербек
22
Раум
23
Хенрикс
23
Хенрикс
22
Раум
23
Андрих
16
Штиллер
16
Штиллер
23
Андрих
5
Гросс
5
Павлович
5
Павлович
5
Гросс
9
Фуллкруг
14
Байер
14
Байер
9
Фуллкруг
7
Него
14
Болла
14
Болла
7
Него
11
Керкез
18
Надь
18
Надь
11
Керкез
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
19
Варга
9
Адам
9
Адам
19
Варга
Остались в запасе
Германия
Венгрия
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Денеш Дибус
ВР
2
Антал Якобишвили
ЦЗ
2
Bence Gergényi
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
1
Денеш Дибус
ВР
2
Антал Якобишвили
ЦЗ
2
Bence Gergényi
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Германия - Венгрия
1
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
606
462
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Посещаемость:
49235 из 54600 зрителей (90%)
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