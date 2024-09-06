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Расписание матчей
Лига наций
Бельгия - Израиль
Бельгия - Израиль: обзор матча 06 сентября 2024
Бельгия
06.09.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа A2, 1 тур
3 : 1
Завершен
Израиль
21'
К. Де Брюйне
48'
Ю. Тилеманс
52'
К. Де Брюйне (П)
36'
Т. Кастань (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Израиль
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Д. Лукебакио
82'
80'
Замена
Д. Битон
️️️️
М. Соломон
Желтая карточка
К. Де Брюйне
77'
Замена
А. Энгелс
️️️️
Ю. Тилеманс
73'
Замена
Ж. Дюранвиль
️️️️
Ж. Доку
73'
68'
Замена
М. Жабер
️️️️
М. Абу Фани
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Л. Опенда
64'
Замена
З. Дебаст
️️️️
М. Де Куйпер
64'
63'
Замена
Р. Ревиво
️️️️
О. Гандельман
63'
Замена
Д. Перец
️️️️
О. Глух
Пенальти не реализован!
Л. Опенда
56'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Де Брюйне
52'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Л. Опенда
48'
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Кастань
33'
Желтая карточка
М. Абу Фани
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Ж. Доку
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Израиль
23
Йоав Герафи
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
10
Манор Соломон
(К)
ЛВ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
11
Оскар Глух
АП
17
Анан Халаили
ПВ
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
7
Артур Вермерен
ОП
18
Орель Мангала
ОП
8
Арне Энгелс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Израиль
23
Омер Нирон
ВР
18
Шариф Каюф
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
8
Дор Перец
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
19
Eitan Azoulay
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Кастелс
3
Теате
4
Фас
21
Кастань
24
Онана
5
Де Куйпер
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
14
Лукебакио
11
Опенда
11
Доку
3-2-1-3-1
23
Герафи
4
Шломо
6
Гандельман
6
Лави
5
Начмиас
20
Гроппер
16
Абу Фани
17
Халаили
11
Глух
10
Соломон
17
Йехезкель
5
Де Куйпер
2
Дебаст
2
Дебаст
5
Де Куйпер
8
Тилеманс
8
Энгелс
8
Энгелс
8
Тилеманс
11
Опенда
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
11
Опенда
14
Лукебакио
19
Бакайоко
19
Бакайоко
14
Лукебакио
11
Доку
14
Дюранвиль
14
Дюранвиль
11
Доку
6
Гандельман
3
Ревиво
3
Ревиво
6
Гандельман
16
Абу Фани
22
Жабер
22
Жабер
16
Абу Фани
11
Глух
8
Перец
8
Перец
11
Глух
10
Соломон
10
Битон
10
Битон
10
Соломон
Остались в запасе
Бельгия
Израиль
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
7
Артур Вермерен
ОП
18
Орель Мангала
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
23
Омер Нирон
ВР
18
Шариф Каюф
ВР
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
19
Eitan Azoulay
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
7
Артур Вермерен
ОП
18
Орель Мангала
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
23
Омер Нирон
ВР
18
Шариф Каюф
ВР
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
19
Eitan Azoulay
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Бельгия - Израиль
1
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
7
Офсайды
5
3
Количество передач
578
320
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Нагьердей
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