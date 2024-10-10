Составы команд
11
Бакасетас
2
Вагианнидис
Остались в запасе
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
12
Константинос Цолакис
ВР
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
17
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
Остались в запасе
12
Константинос Цолакис
ВР
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
17
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
Статистика матча Англия - Греция
Всего ударов по воротам
12
12
Количество передач
575
328
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
8