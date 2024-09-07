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Расписание матчей
Лига наций
Ирландия - Англия
Ирландия - Англия: обзор матча 07 сентября 2024
Ирландия
07.09.2024, суббота, 19:00
Лига наций, группа B2, 1 тур
0 : 2
Завершен
Англия
11'
Д. Райс
26'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Англия
84'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Г. Магуайр
84'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Г. Кейн
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Р. Брэди
82'
77'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Э. Гордон
77'
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Мэйну
77'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Д. Грилиш
Желтая карточка
Д. О'Брайен
76'
76'
Желтая карточка
Л. Колуилл
Замена
К. МакАтир
️️️️
А. Айда
75'
Замена
А. Брауне
️️️️
У. Смоллбоун
75'
Желтая карточка
Р. Брэди
68'
Желтая карточка
Д. Моламби
64'
Замена
Д. Найт
️️️️
М. Доэрти
57'
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
Ш. Коулмен
57'
Желтая карточка
С. Шмодикс
45'
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Грилиш
Пас отдал
Д. Райс
13'
Желтая карточка
К. Мэйну
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Райс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
(К)
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Джейсон Моламби
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Сэмми Шмодикс
АП
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Ирландия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
8
Джейсон Найт
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
17
Кейси МакАтир
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
7
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Нони Мадуэке
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
4-3-2-1
1
Келлехер
2
Коулмен
22
Коллинс
4
О'Ши
2
Доэрти
11
Брэди
18
Смоллбоун
6
Моламби
20
Огбене
21
Шмодикс
10
Айда
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
2
Александер-Арнольд
6
Гехи
6
Колуилл
6
Магуайр
4
Райс
15
Мэйну
7
Сака
11
Гордон
17
Грилиш
9
Кейн
2
Коулмен
5
О'Брайен
5
О'Брайен
2
Коулмен
2
Доэрти
8
Найт
8
Найт
2
Доэрти
18
Смоллбоун
18
Брауне
18
Брауне
18
Смоллбоун
10
Айда
17
МакАтир
17
МакАтир
10
Айда
11
Брэди
9
Фергюсон
9
Фергюсон
11
Брэди
6
Магуайр
5
Стоунз
5
Стоунз
6
Магуайр
17
Грилиш
7
Гиббс-Уайт
7
Гиббс-Уайт
17
Грилиш
15
Мэйну
8
Гомес
8
Гомес
15
Мэйну
11
Гордон
21
Эзе
21
Эзе
11
Гордон
9
Кейн
20
Боуэн
20
Боуэн
9
Кейн
Остались в запасе
Ирландия
Англия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Ли Карсли
Остались в запасе
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Джон О'Ши
Главный тренер
Ли Карсли
Статистика матча Ирландия - Англия
4
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
9
Количество передач
204
713
Сейвы
7
1
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Авива-Стэдиум
Посещаемость:
50359 из 51700 зрителей (97%)
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