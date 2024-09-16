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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Уондерерс - Насьональ
Монтевидео Уондерерс - Насьональ: обзор матча 16 сентября 2024
Монтевидео Уондерерс
16.09.2024, понедельник, 01:30
Уругвай. Примера, 3 тур
0 : 2
Завершен
Насьональ
4'
Н. Лопес
70'
G. González
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтевидео Уондерерс - Насьональ
80'
Замена
G. Lopez
️️️️
A. Galeano
80'
Замена
N. Rodríguez
️️️️
L. Sanabria
80'
Замена
M. Antoni
️️️️
D. Polenta
Замена
E. Crucci
️️️️
N. Royón
77'
77'
Замена
A. Castro
️️️️
Н. Лопес
70'
ГОЛ! 0:2!
G. González
68'
Замена
G. González
️️️️
D. Zabala
Замена
N. Ferreira
️️️️
G. Vega
61'
Замена
N. Queiroz
️️️️
B. Veglio
61'
59'
Желтая карточка
L. Lozano
Желтая карточка
M. Risso
51'
Замена
M. Fonseca
️️️️
К. Ролон
46'
Желтая карточка
P. Lima
27'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
2
Paulo Lima
ЦЗ
23
Emiliano García
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
27
Leonel Bontempo
ЦЗ
10
Tabaré Viudez
ЦП
8
Кевин Ролон
ЦП
7
Gonzalo Vega
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
16
José Alberti
ЦП
15
Nicolás Royón
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
22
Diego Zabala
ЦП
8
Lucas Sanabria
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
23
Diego Polenta
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Монтевидео Уондерерс
12
Enzo López
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
20
Santiago Guzmán
ЦП
15
Martín Suárez
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
11
Matias Fonseca
ЦФ
25
Nicolás Ferreira
ЦФ
29
Esteban Crucci
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
11
Gastón González
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
4-5-1
25
2
4
27
23
8
Ролон
7
8
16
10
15
3-1-2-4
1
Мехия
17
2
Веласкес
23
28
Олива
22
8
19
23
21
11
Лопес
8
5
5
8
8
Ролон
11
11
8
Ролон
7
25
25
7
15
29
29
15
23
3
3
23
8
7
7
8
11
Лопес
22
22
11
Лопес
22
11
11
22
21
11
11
21
Остались в запасе
Монтевидео Уондерерс
Насьональ
12
Enzo López
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
20
Santiago Guzmán
ЦП
15
Martín Suárez
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
Главный тренер
Алехандро Капуччо
25
Ignacio Suárez
ВР
22
Rodrigo Chagas
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
12
Enzo López
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
20
Santiago Guzmán
ЦП
15
Martín Suárez
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
22
Rodrigo Chagas
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Монтевидео Уондерерс - Насьональ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Heras, Uruguay
Стадион:
Альфредо Виктор Виера
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