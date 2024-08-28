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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ноттингем Форест - Ньюкасл
Ноттингем Форест - Ньюкасл: обзор матча 28 августа 2024
Ноттингем Форест
28.08.2024, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Ньюкасл
50'
Ж. Силва
1'
Д. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Ньюкасл
ГОЛ!
Ш. Лонгстафф
3:4
Пенальти не реализован!
Т. Авонийи
ГОЛ!
Э. Гордон
3:3
Пенальти не реализован!
И. Сангаре
ГОЛ!
Б. Гимарайнс
3:2
ГОЛ!
Н. Уильямс
3:1
Пенальти не реализован!
Жоэлинтон
ГОЛ!
Н. Миленкович
2:1
ГОЛ!
А. Исак
1:1
ГОЛ!
К. Хадсон-Одои
1:0
Желтая карточка
И. Сангаре
88'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Э. Андерсон
79'
Желтая карточка
Н. Домингес
77'
Желтая карточка
А. Морено
72'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Р. Соса
69'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Э. да Силва Морейра
68'
67'
Желтая карточка
Л. Холл
62'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
С. Тонали
62'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
К. Триппьер
61'
Замена
Э. Гордон
️️️️
М. Альмирон
Замена
И. Сангаре
️️️️
Ж. Силва
61'
Замена
Н. Миленкович
️️️️
З. Эббот
60'
Желтая карточка
З. Эббот
54'
Желтая карточка
Ж. Силва
53'
53'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
ГОЛ! 1:1!
Ж. Силва
Пас отдал
Р. Соса
50'
15'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Д. Уиллок
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уиллок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
30
Вилли Боли
(К)
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
19
Рамон Соса
ЦФ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
4
Ben Perry
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Ньюкасл
26
Джон Радди
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-1-2-3
1
Мигел
11
Алекс Морено
30
Боли
6
Эббот
12
Омобамиделе
8
Домингес
20
Силва
5
Андерсон
2
да Силва Морейра
19
Соса
14
Авонийи
3-1-3-2-1
1
Поуп
17
Крафт
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
3
Холл
28
Уиллок
11
Барнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
9
Исак
6
Эббот
31
Миленкович
31
Миленкович
6
Эббот
2
да Силва Морейра
3
Уильямс
3
Уильямс
2
да Силва Морейра
20
Силва
6
Сангаре
6
Сангаре
20
Силва
5
Андерсон
19
Эланга
19
Эланга
5
Андерсон
19
Соса
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
19
Соса
2
Триппьер
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Триппьер
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
28
Уиллок
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Альмирон
17
Гордон
17
Гордон
10
Альмирон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ньюкасл
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Ben Perry
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
26
Джон Радди
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Ben Perry
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ноттингем Форест - Ньюкасл
5
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
6
Количество передач
351
503
Сейвы
6
1
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
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