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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Факел (мол) - Балтика (мол)
Факел (мол) - Балтика (мол): обзор матча 08 ноября 2024
Факел (мол)
08.11.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 10 тур
5 : 0
Завершен
Балтика (мол)
37'
А. Горяинов
42'
И. Васин
59'
И. Васин
72'
А. Беляев
77'
П. Саласин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел (мол) - Балтика (мол)
Замена
А. Попов
️️️️
Д. Сеник
88'
Замена
Д. Васильченко
️️️️
Р. Сизинцев
86'
Желтая карточка
П. Саласин
77'
ГОЛ! 5:0!
П. Саласин
Пас отдал
А. Уваров
77'
75'
Желтая карточка
Э. Мамедов
Замена
Д. Черноморец
️️️️
М. Мезга
73'
Замена
А. Уваров
️️️️
А. Беляев
73'
Замена
П. Саласин
️️️️
И. Васин
73'
ГОЛ! 4:0!
А. Беляев
Пас отдал
А. Меркулов
72'
71'
Замена
И. Черняк
️️️️
Р. Исаченко
Замена
А. Меркулов
️️️️
Н. Паткович
69'
62'
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Афанасьев
62'
Замена
Я. Банный
️️️️
Д. Голощанов
Замена
Р. Плаксин
️️️️
К. Симонов
62'
61'
Желтая карточка
А. Зюрин
ГОЛ! 3:0!
И. Васин
59'
46'
Замена
И. Сафонов
️️️️
М. Пышкин
46'
Замена
А. Русаков
️️️️
А. Блудов
46'
Замена
И. Гаврилов
️️️️
А. Цицилин
ГОЛ! 2:0!
И. Васин
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Горяинов
Пас отдал
А. Беляев
37'
31'
Желтая карточка
М. Пышкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел (мол)
62
Владислав Калиничев
ВР
22
Роман Ткачев
ЛЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
97
Роман Сизинцев
ЦЗ
95
Артем Горяинов
ЦП
61
Мартин Мезга
ЦП
94
Михаил Свирин
ЦП
96
Денис Сеник
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
66
Никита Паткович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Балтика (мол)
36
Андрей Цицилин
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
20
Артемий Блудов
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
74
Николай Эджибия
ЦЗ
69
Роман Исаченко
ЦП
57
Эльджат Мамедов
ЦП
54
Даниэль Голощанов
ЦП
69
Артём Афанасьев
АП
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Усин
Факел (мол)
79
Артем Шестопалов
ВР
16
Игорь Кочетов
ВР
2
Иван Стариков
ЦЗ
80
Денис Черноморец
ЦЗ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
26
Руслан Плаксин
ЦП
70
Артем Попов
ЦП
91
Андрей Уваров
ПВ
76
Петр Саласин
ЦФ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
Балтика (мол)
98
Иван Гаврилов
ВР
81
Иван Сафонов
ЦЗ
6
Александр Русаков
ЦЗ
51
Иван Черняк
ОП
82
Артем Макаров
ЦП
31
Ярослав Банный
ЦФ
3-5-1-1
62
Калиничев
22
Ткачев
97
Сизинцев
25
Беляев
94
Свирин
96
Сеник
18
Симонов
9
Васин
61
Мезга
95
Горяинов
66
Паткович
3-2-3-1-1
36
Цицилин
20
Блудов
33
Шрамко
74
Эджибия
2
Пышкин
23
Зюрин
69
Исаченко
57
Мамедов
54
Голощанов
69
Афанасьев
55
Сагалбаев
25
Беляев
91
Уваров
91
Уваров
25
Беляев
9
Васин
76
Саласин
76
Саласин
9
Васин
66
Паткович
57
Меркулов
57
Меркулов
66
Паткович
97
Сизинцев
40
Васильченко
40
Васильченко
97
Сизинцев
18
Симонов
26
Плаксин
26
Плаксин
18
Симонов
61
Мезга
80
Черноморец
80
Черноморец
61
Мезга
96
Сеник
70
Попов
70
Попов
96
Сеник
36
Цицилин
98
Гаврилов
98
Гаврилов
36
Цицилин
2
Пышкин
81
Сафонов
81
Сафонов
2
Пышкин
20
Блудов
6
Русаков
6
Русаков
20
Блудов
69
Исаченко
51
Черняк
51
Черняк
69
Исаченко
69
Афанасьев
82
Макаров
82
Макаров
69
Афанасьев
54
Голощанов
31
Банный
31
Банный
54
Голощанов
Остались в запасе
Факел (мол)
Балтика (мол)
2
Иван Стариков
ЦЗ
79
Артем Шестопалов
ВР
16
Игорь Кочетов
ВР
Главный тренер
Алексей Ребко
Главный тренер
Владимир Усин
Остались в запасе
2
Иван Стариков
ЦЗ
79
Артем Шестопалов
ВР
16
Игорь Кочетов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Алексей Ребко
Главный тренер
Владимир Усин
Статистика матча Факел (мол) - Балтика (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Родина (мол)
5 : 1
16.10.2026
Факел (мол)
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Балтика (мол)
2 : 5
21.11.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 0
07.11.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Балтика (мол)
0 : 1
31.10.2025
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
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