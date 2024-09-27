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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Балтика (мол) - Факел (мол)
Балтика (мол) - Факел (мол): обзор матча 27 сентября 2024
Балтика (мол)
27.09.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Факел (мол)
13'
А. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика (мол) - Факел (мол)
83'
Замена
П. Саласин
️️️️
И. Васин
79'
Замена
А. Уваров
️️️️
А. Беляев
66'
Замена
Р. Плаксин
️️️️
К. Симонов
66'
Замена
А. Меркулов
️️️️
Н. Паткович
Замена
А. Макаров
️️️️
Д. Голощанов
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Беляев
Желтая карточка
К. Степанов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика (мол)
36
Андрей Цицилин
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
74
Николай Эджибия
ЦЗ
20
Артемий Блудов
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
57
Эльджат Мамедов
ЦП
54
Даниэль Голощанов
ЦП
69
Артём Афанасьев
АП
77
Муслим Набиев
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Усин
Факел (мол)
62
Владислав Калиничев
ВР
22
Роман Ткачев
ЛЗ
97
Роман Сизинцев
ЦЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
96
Денис Сеник
ЦП
94
Михаил Свирин
ЦП
61
Мартин Мезга
ЦП
95
Артем Горяинов
ЦП
66
Никита Паткович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Балтика (мол)
98
Иван Гаврилов
ВР
6
Александр Русаков
ЦЗ
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
51
Иван Черняк
ОП
82
Артем Макаров
ЦП
69
Роман Исаченко
ЦП
83
Максим Кулик
АП
31
Ярослав Банный
ЦФ
Факел (мол)
79
Артем Шестопалов
ВР
2
Иван Стариков
ЦЗ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
26
Руслан Плаксин
ЦП
70
Артем Попов
ЦП
91
Андрей Уваров
ПВ
76
Петр Саласин
ЦФ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
4-2-2-2
36
Цицилин
23
Зюрин
20
Блудов
33
Шрамко
74
Эджибия
57
Мамедов
54
Голощанов
69
Афанасьев
77
Набиев
55
Сагалбаев
39
Степанов
3-5-1-1
62
Калиничев
97
Сизинцев
25
Беляев
22
Ткачев
18
Симонов
94
Свирин
61
Мезга
95
Горяинов
96
Сеник
9
Васин
66
Паткович
54
Голощанов
82
Макаров
82
Макаров
54
Голощанов
9
Васин
76
Саласин
76
Саласин
9
Васин
25
Беляев
91
Уваров
91
Уваров
25
Беляев
66
Паткович
57
Меркулов
57
Меркулов
66
Паткович
18
Симонов
26
Плаксин
26
Плаксин
18
Симонов
Остались в запасе
Балтика (мол)
Факел (мол)
31
Ярослав Банный
ЦФ
51
Иван Черняк
ОП
6
Александр Русаков
ЦЗ
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
98
Иван Гаврилов
ВР
83
Максим Кулик
АП
69
Роман Исаченко
ЦП
Главный тренер
Владимир Усин
40
Даниил Васильченко
ЦФ
70
Артем Попов
ЦП
2
Иван Стариков
ЦЗ
79
Артем Шестопалов
ВР
Главный тренер
Алексей Ребко
Остались в запасе
31
Ярослав Банный
ЦФ
51
Иван Черняк
ОП
6
Александр Русаков
ЦЗ
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
98
Иван Гаврилов
ВР
83
Максим Кулик
АП
69
Роман Исаченко
ЦП
Остались в запасе
40
Даниил Васильченко
ЦФ
70
Артем Попов
ЦП
2
Иван Стариков
ЦЗ
79
Артем Шестопалов
ВР
Главный тренер
Владимир Усин
Главный тренер
Алексей Ребко
Статистика матча Балтика (мол) - Факел (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Балтика (мол)
2 : 5
21.11.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 0
07.11.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Балтика (мол)
0 : 1
31.10.2025
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Родина (мол)
5 : 1
16.10.2026
Факел (мол)
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