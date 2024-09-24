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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кальяри - Кремонезе
Кальяри - Кремонезе: обзор матча 24 сентября 2024
Кальяри
24.09.2024, вторник, 19:30
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Кремонезе
60'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Кремонезе
Замена
А. Дейола
️️️️
М. Адопо
89'
87'
Замена
М. Коллоколо
️️️️
Ч. Пикель
87'
Замена
Я. Вандепутте
️️️️
Л. Моретти
77'
Замена
Л. Серникола
️️️️
Т. Барбиери
Замена
З. Лувумбо
️️️️
Д. Лападула
76'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Т. Ауджелло
76'
Желтая карточка
Б. Николас Виола
73'
69'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Т. Миланезе
69'
Замена
М. Насти
️️️️
М. Де Лука
Желтая карточка
Г. Цаппа
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лападула
Пас отдал
Т. Ауджелло
60'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Д. Гаэтано
57'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
М. Феличи
57'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
41'
32'
Желтая карточка
Ч. Пикель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
27
Пауло Ацци
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЦФ
18
Джанлука Лападула
(К)
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
(К)
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
1
Andrea Fulignati
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Марко Насти
ЦФ
3-2-3-3
27
Ацци
19
Паломино
33
Оберт
3
Ауджелло
4
Цаппа
8
Адопо
45
Макумбу
70
Гаэтано
12
Шерри
18
Лападула
4
Феличи
3-3-2-1-1
21
Саро
60
Антов
42
Моретти
24
Лочошвили
4
Барбиери
18
Пикель
12
Куальята
62
Миланезе
37
Маер
17
Йонсен
9
Де Лука
70
Гаэтано
10
Виола
10
Виола
70
Гаэтано
8
Адопо
14
Дейола
14
Дейола
8
Адопо
3
Ауджелло
20
Цортеа
20
Цортеа
3
Ауджелло
4
Феличи
91
Пикколи
91
Пикколи
4
Феличи
18
Лападула
11
Лувумбо
11
Лувумбо
18
Лападула
4
Барбиери
17
Серникола
17
Серникола
4
Барбиери
18
Пикель
18
Коллоколо
18
Коллоколо
18
Пикель
62
Миланезе
20
Васкес
20
Васкес
62
Миланезе
42
Моретти
27
Вандепутте
27
Вандепутте
42
Моретти
9
Де Лука
19
Насти
19
Насти
9
Де Лука
Остались в запасе
Кальяри
Кремонезе
1
Симоне Скуффет
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
99
Андреас Юнгдаль
ВР
1
Andrea Fulignati
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
1
Andrea Fulignati
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Кальяри - Кремонезе
3
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
16
11
Офсайды
4
5
Количество передач
440
476
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Бонасина
(Бергамо)
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