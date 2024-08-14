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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Крус Асуль - Мазатлан
Крус Асуль - Мазатлан: обзор матча 14 августа 2024
Крус Асуль
14.08.2024, среда, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
2 : 3
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Мазатлан
84'
У. Антуна
90+1'
В. Дитта
40'
B. Colula
45+1'
Й. Барсенас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Крус Асуль - Мазатлан
Пенальти не реализован!
Г. Якумакис
Пенальти не реализован!
В. Дитта
ГОЛ!
A. Torres
1:3
ГОЛ!
C. Rotondi
1:2
ГОЛ!
B. Colula
0:2
Пенальти не реализован!
У. Антуна
ГОЛ!
Й. Барсенас
0:1
90'
+4
Желтая карточка
A. Torres
ГОЛ! 2:2!
В. Дитта
Пас отдал
A. Montaño
90'
+1
85'
Замена
A. Torres
️️️️
R. Meraz
85'
Замена
S. Rodriguez
️️️️
A. Escoboza
ГОЛ! 1:2!
У. Антуна
Пас отдал
Г. Якумакис
84'
Желтая карточка
У. Антуна
72'
69'
Желтая карточка
R. Meraz
Замена
L. Faravelli
️️️️
К. Родригес
67'
67'
Замена
V. Alvarado
️️️️
L. Merolla
67'
Замена
Л. Амарилья
️️️️
B. Rubio
Замена
A. Montaño
️️️️
К. Кандидо
61'
Замена
Х. Санчес
️️️️
J. Rivero
54'
Вторая желтая
G. Piovi
49'
46'
Желтая карточка
F. Almada
Замена
Á. Sepúlveda
️️️️
Э. Лира
46'
Замена
C. Rotondi
️️️️
A. Gutiérrez
46'
Желтая карточка
G. Piovi
45'
+4
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Й. Барсенас
Пас отдал
J. Sierra
40'
ГОЛ! 0:1!
B. Colula
Пас отдал
A. Escoboza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крус Асуль
23
Кевин Миер
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Виллер Дитта
ЦЗ
15
José Rivero
(К)
ЦЗ
33
Gonzalo Piovi
ЦЗ
19
Карлос Родригес
ЦП
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
6
Эрик Лира
ЦП
21
Уриэль Антуна
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Мазатлан
28
Ricardo Gutierrez
ВР
5
Facundo Almada
(К)
ЦЗ
3
Luis Sánchez
ЦЗ
6
Lucas Merolla
ЦЗ
4
Bryan Colula
ЦЗ
5
Roberto Meraz
ЦП
17
Alonso Escoboza
ЦП
23
J. Sierra
ЦФ
17
Ramiro Árciga
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
15
Brian Rubio
ЦФ
Главный тренер
Исмаэль Рескальво
Крус Асуль
1
Andrés Gudiño
ВР
12
Luis Jimenez
ВР
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
10
Andres Montaño
ЦП
29
Carlos Rotondi
ЦП
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
8
Lorenzo Faravelli
ЦП
194
I. Morales
ЦП
214
Mateo Levy
ЦФ
9
Ángel Sepúlveda
ЦФ
Мазатлан
184
Christian Garcia
ВР
195
Brian Bentacourt
ВР
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
27
W. Vargas
ЦЗ
3
Ramiro Franco
ЦЗ
12
Salvador Rodriguez
ЦЗ
10
Жозуэ Колман
ЛВ
16
Хосе Эскивель
ОП
18
Alan Torres
ЦП
29
Raúl Camacho
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
8
Omar Moreno Villegas
ЦФ
4-4-1-1
23
Миер
21
Кандидо
15
33
4
Дитта
19
Родригес
7
Ромо
6
Лира
20
21
Антуна
7
Якумакис
4-2-4
28
3
6
4
5
5
17
15
11
Барсенас
17
23
15
3
Санчес
3
Санчес
15
21
Кандидо
10
10
21
Кандидо
20
29
29
20
19
Родригес
8
8
19
Родригес
6
Лира
9
9
6
Лира
6
31
31
6
17
12
12
17
5
18
18
5
15
9
Амарилья
9
Амарилья
15
Остались в запасе
Крус Асуль
Мазатлан
1
Andrés Gudiño
ВР
12
Luis Jimenez
ВР
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
194
I. Morales
ЦП
214
Mateo Levy
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
184
Christian Garcia
ВР
195
Brian Bentacourt
ВР
27
W. Vargas
ЦЗ
3
Ramiro Franco
ЦЗ
16
Хосе Эскивель
ОП
10
Жозуэ Колман
ЛВ
29
Raúl Camacho
ЦФ
8
Omar Moreno Villegas
ЦФ
Главный тренер
Исмаэль Рескальво
Остались в запасе
1
Andrés Gudiño
ВР
12
Luis Jimenez
ВР
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
194
I. Morales
ЦП
214
Mateo Levy
ЦФ
Остались в запасе
184
Christian Garcia
ВР
195
Brian Bentacourt
ВР
27
W. Vargas
ЦЗ
3
Ramiro Franco
ЦЗ
16
Хосе Эскивель
ОП
10
Жозуэ Колман
ЛВ
29
Raúl Camacho
ЦФ
8
Omar Moreno Villegas
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Главный тренер
Исмаэль Рескальво
Статистика матча Крус Асуль - Мазатлан
2
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
13
19
Офсайды
4
1
Количество передач
556
295
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Крус Асуль
- : -
30.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Леон
0 : 4
27.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
1 : 0
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Керетаро
1 : 3
26.10.2026
Крус Асуль
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
5 : 1
26.04.2026
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Мазатлан
4 : 3
23.04.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Мазатлан
1 : 1
18.04.2026
Керетаро
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
3 : 1
12.04.2026
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 13 тур
Некакса
2 : 1
04.04.2026
Мазатлан
Информация о матче
Главный судья:
Luis Santander, Mexico
Стадион:
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14
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4
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11
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