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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Коламбус - Интер Майами
Коламбус - Интер Майами: обзор матча 14 августа 2024
Коламбус
14.08.2024, среда, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Интер Майами
67'
К. Рамирес
69'
Д. Росси
81'
Д. Росси
10'
М. Рохас
62'
Д. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Интер Майами
Желтая карточка
А. Мэцан
90'
+1
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
Д. Росси
89'
86'
Замена
Б. Кремаски
️️️️
Ф. Редондо
84'
Замена
Я. Фрей
️️️️
М. Вейгандт
84'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Н. Аллен
Замена
М. Амундсен
️️️️
Е. Чеберко
82'
ГОЛ! 3:2!
Д. Росси
Пас отдал
М. Фарси
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Росси
Пас отдал
К. Эрнандес
69'
68'
Замена
Ю. Грессель
️️️️
М. Рохас
ГОЛ! 1:2!
К. Рамирес
Пас отдал
М. Арфстен
67'
62'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гомес
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
К. Рамирес
️️️️
Д. Шамбос
46'
Замена
А. Мэцан
️️️️
Ш. Завадски
46'
Замена
М. Фарси
️️️️
Д. Джонс
46'
41'
Желтая карточка
М. Вейгандт
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Рохас
Пас отдал
Д. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
1
Nicholas Hagen
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
25
Шон Завадски
ЦП
6
Darlington Nagbe
(К)
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
(К)
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
42
Янник Брайт
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
5
Федерико Редондо
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
16
Taha Habroune
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
23
Александру Мэцан
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
4-3-1-2
1
31
Морейра
4
Камачо
23
Чеберко
24
Джонс
25
Завадски
6
7
Шамбос
9
Росси
9
Эрнандес
17
Арфстен
4-1-3-2
12
Каллендер
32
Аллен
57
Вейгандт
17
Авилес
18
Альба
5
Бускетс
42
Брайт
25
Гомес
7
Рохас
9
Суарес
5
Редондо
23
Чеберко
18
Амундсен
18
Амундсен
23
Чеберко
24
Джонс
23
Фарси
23
Фарси
24
Джонс
25
Завадски
23
Мэцан
23
Мэцан
25
Завадски
9
Росси
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
9
Росси
7
Шамбос
21
Рамирес
21
Рамирес
7
Шамбос
57
Вейгандт
17
Фрей
17
Фрей
57
Вейгандт
5
Редондо
8
Кремаски
8
Кремаски
5
Редондо
7
Рохас
24
Грессель
24
Грессель
7
Рохас
32
Аллен
9
Кампана
9
Кампана
32
Аллен
Остались в запасе
Коламбус
Интер Майами
28
Патрик Шульте
ВР
2
Марсело Эррера
ПЗ
16
Taha Habroune
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Лео Афонсо
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
28
Патрик Шульте
ВР
2
Марсело Эррера
ПЗ
16
Taha Habroune
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Лео Афонсо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Коламбус - Интер Майами
1
1
Всего ударов по воротам
3
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
0
Нарушения
0
3
Офсайды
1
1
Количество передач
124
88
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бартон
(Санта-Ана)
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
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