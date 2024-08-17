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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пеньяроль - Серро Ларго
Пеньяроль - Серро Ларго: обзор матча 17 августа 2024
Пеньяроль
17.08.2024, суббота, 23:00
Уругвай. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Серро Ларго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Серро Ларго
90'
+6
Вторая желтая
M. Mir
90'
+3
Желтая карточка
N. Cabral
90'
+2
Замена
B. González
️️️️
L. Cosentino
90'
+2
Замена
H. Pereira
️️️️
S. Assis
Желтая карточка
L. Fernández
90'
+1
89'
Замена
N. Cabral
️️️️
J. Contrera
Желтая карточка
J. Cabrera
87'
86'
Желтая карточка
S. Assis
85'
Желтая карточка
N. Bertocchi
83'
Желтая карточка
M. Mir
Замена
L. Hernández
️️️️
Г. Рамирес
68'
Замена
L. Fernández
️️️️
Л. Секейра
46'
Замена
J. Cabrera
️️️️
N. Acosta
46'
Замена
Д. Баез
️️️️
D. Sosa
46'
46'
Замена
F. Andrade
️️️️
A. Garcia
Замена
M. Silvera
️️️️
М. Баби
46'
45'
+2
Желтая карточка
J. Contrera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
2
Léo Coelho
ЦЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
3
Diego Sosa
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
11
Nahuel Acosta
ЦП
36
Tomas Olase
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
28
Леонардо Секейра
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
4
Brian Ferrares
ЦЗ
19
Axel Prado
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
19
Julian Contrera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Пеньяроль
1
Kevin Morgan
ВР
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
7
Javier Cabrera
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
30
Nicolás Rossi
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Серро Ларго
1
Angel Monteagudo
ВР
16
Maximiliano Acuña
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
10
Maximiliano Añasco
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
11
Brian González
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
23
Thomas González
ЦФ
4-3-2-1
1
15
Оливера
5
3
2
18
11
36
11
Рамирес
28
Секейра
17
Баби
4-4-2
25
4
19
16
17
15
10
8
22
19
33
11
7
7
11
28
Секейра
10
10
28
Секейра
3
28
Баез
28
Баез
3
11
Рамирес
27
27
11
Рамирес
17
Баби
11
11
17
Баби
19
2
2
19
15
21
21
15
10
11
11
10
17
20
20
17
Остались в запасе
Пеньяроль
Серро Ларго
1
Kevin Morgan
ВР
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
30
Nicolás Rossi
ЦП
Главный тренер
Диего Агирре
1
Angel Monteagudo
ВР
16
Maximiliano Acuña
ЦЗ
10
Maximiliano Añasco
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
23
Thomas González
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Остались в запасе
1
Kevin Morgan
ВР
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
30
Nicolás Rossi
ЦП
Остались в запасе
1
Angel Monteagudo
ВР
16
Maximiliano Acuña
ЦЗ
10
Maximiliano Añasco
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
23
Thomas González
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Статистика матча Пеньяроль - Серро Ларго
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Javier Feres, Uruguay
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
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