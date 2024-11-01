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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Хиляль
Аль-Наср - Аль-Хиляль: обзор матча 01 ноября 2024
Аль-Наср
01.11.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
1'
Талиска
77'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Хиляль
90'
+4
Желтая карточка
Н. Аль-Давсари
90'
+3
Замена
М. Аль-Харби
️️️️
Р. Лоди
90'
+2
Замена
Х. Аль-Ями
️️️️
Ж. Канселу
Желтая карточка
Отавио
84'
Замена
М. Маран
️️️️
Талиска
83'
Замена
А. Ладжами
️️️️
С. Мане
83'
Замена
А. Яхья
️️️️
С. Аль-Ганнам
83'
82'
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
79'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
М. Канно
77'
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Р. Лоди
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
А. аль-Хаибари
61'
60'
Желтая карточка
М. Канно
58'
Замена
М. Леонардо
️️️️
М. Аль-Кахтани
57'
Желтая карточка
Малком
Желтая карточка
А. аль-Хаибари
52'
Желтая карточка
К. Роналду
45'
+1
Желтая карточка
С. Мане
43'
Желтая карточка
М. Брозович
20'
ГОЛ! 1:0!
Талиска
Пас отдал
Отавио
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
14
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
94
Талиска
7
Роналду
4-2-3-1
37
Буну
2
Канселу
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Лоди
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
9
Митрович
10
Мане
78
Ладжами
78
Ладжами
10
Мане
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
2
Аль-Ганнам
23
Яхья
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
94
Талиска
16
Маран
16
Маран
94
Талиска
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
15
Аль-Кахтани
38
Леонардо
38
Леонардо
15
Аль-Кахтани
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Хиляль
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хиляль
5
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
16
Офсайды
5
1
Количество передач
371
361
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Аль-Авивал
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