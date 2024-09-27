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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Кадисия - Аль-Ахли
Аль-Кадисия - Аль-Ахли: обзор матча 27 сентября 2024
Аль-Кадисия
27.09.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Ахли
43'
П. Обамеянг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Кадисия - Аль-Ахли
90'
+12
Желтая карточка
З. Мубарак Аль-Джоани
89'
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
А. Маджраши
Замена
А. Абдулла Азази
️️️️
Н. Нандес
89'
Желтая карточка
И. Альмена
88'
81'
Замена
Г. Вейга
️️️️
А. Аль-Аммар
Замена
М. Касем
️️️️
К. Пуэртас
76'
Замена
М. Абулшамат
️️️️
Х. Аль-Монассар
61'
Замена
A. Al-Othman
️️️️
Х. Асири
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Обамеянг
43'
Желтая карточка
Х. Асири
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
23
Икер Альмена
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Роберто Фирмино
(К)
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
3-1-3-1-2
1
Кастелс
4
Такри
6
Начо
17
Альварес
6
Фернандес
21
Пуэртас
8
Нандес
52
Аль-Монассар
23
Альмена
19
Асири
7
Обамеянг
4-1-1-1-3
1
Аль-Санби
27
Маджраши
28
Демирал
3
Ибаньес
15
Аль-Аммар
30
Аль-Джоани
19
Кессье
26
Марез
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
9
Фирмино
21
Пуэртас
24
Касем
24
Касем
21
Пуэртас
52
Аль-Монассар
2
Абулшамат
2
Абулшамат
52
Аль-Монассар
8
Нандес
11
Азази
11
Азази
8
Нандес
19
Асири
9
9
19
Асири
15
Аль-Аммар
10
Вейга
10
Вейга
15
Аль-Аммар
27
Маджраши
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
27
Маджраши
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Ахли
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
62
Абдулла Абдо
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Ахли
2
1
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
13
11
Офсайды
2
3
Количество передач
335
443
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
0
8
Матчи команд
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Информация о матче
Главный судья:
Халед Салех Аль-Тураис
(Эр-Рияд)
Стадион:
Принц Сауд бин Джалави
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