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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Хиляль
Аль-Рияд - Аль-Хиляль: обзор матча 14 сентября 2024
Аль-Рияд
14.09.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
53'
С. Аль-Давсари
80'
А. Митрович
90+10'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Хиляль
90'
+10
ГОЛ! 0:3!
А. Митрович
Пас отдал
С. Аль-Давсари
89'
Замена
М. Канно
️️️️
С. Милинкович-Савич
89'
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
К. Кулибали
Желтая карточка
А. Асири
83'
80'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Пас отдал
С. Аль-Давсари
79'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
М. Леонардо
79'
Замена
М. Аль-Кахтани
️️️️
Ж. Канселу
71'
Замена
Х. Аль-Ями
️️️️
Малком
Замена
Х. Аль-Нувеки
️️️️
Я. аш-Шехри
63'
59'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Желтая карточка
А. Аль-Хайбари
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Л. Кал
30'
24'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
20
Тозе
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-1-1-3-2
82
Борян
16
Аль-Хайбари
13
Асири
7
Селемани
21
Кал
43
Менса
8
Байеш
20
Тозе
17
Салех
5
Барбе
88
аш-Шехри
4-1-1-2-2
37
Буну
2
Канселу
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
12
аш-Шахрани
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
38
Леонардо
88
аш-Шехри
27
Аль-Нувеки
27
Аль-Нувеки
88
аш-Шехри
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
3
Кулибали
87
Тамбакти
87
Тамбакти
3
Кулибали
10
Малком
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
10
Малком
22
Милинкович-Савич
28
Канно
28
Канно
22
Милинкович-Савич
2
Канселу
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
2
Канселу
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Хиляль
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Хиляль
3
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
12
Нарушения
12
15
Офсайды
6
4
Количество передач
300
513
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Стадион:
Принс Турки бин Абдул Азиз
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