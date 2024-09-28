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Расписание матчей
Черногория. Первая Лига
Единство Биело-Поле - Сутьеска
Единство Биело-Поле - Сутьеска: обзор матча 28 сентября 2024
Единство Биело-Поле
28.09.2024, суббота, 17:00
Черногория. Первая Лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Сутьеска
Матч
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Статистика матча Единство Биело-Поле - Сутьеска
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0
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Матчи команд
Единство Биело-Поле
Черногория. Первая Лига, 36 тур
Сутьеска
1 : 3
24.05.2026
Единство Биело-Поле
Черногория. Первая Лига, 35 тур
Единство Биело-Поле
2 : 0
20.05.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 34 тур
Петровац
1 : 0
16.05.2026
Единство Биело-Поле
Черногория. Первая Лига, 33 тур
Единство Биело-Поле
0 : 0
10.05.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 32 тур
Морнар
3 : 0
02.05.2026
Единство Биело-Поле
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Сутьеска
0 : 3
08.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Младость Донья-Горица
0 : 1
02.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Сутьеска
2 : 2
29.10.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Отрант-Олимпик
1 : 1
24.10.2026
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