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Расписание матчей
Люксембург. Национальный дивизион
Расинг - Мондерканж
Расинг - Мондерканж: обзор матча 27 октября 2024
Расинг
27.10.2024, воскресенье, 19:00
Люксембург. Национальный дивизион, 11 тур
5 : 2
Завершен
Мондерканж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Расинг - Мондерканж
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Расинг
6 : 1
23.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Мамер
3 : 2
10.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Расинг
0 : 5
03.05.2026
Атерт Биссен
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Кэрьенг
2 : 5
26.04.2026
Расинг
Мондерканж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
7 : 2
25.05.2025
Мондерканж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Мондерканж
1 : 2
18.05.2025
Мондорф-ле-Бен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Дюделанж
2 : 3
11.05.2025
Мондерканж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
УНА Штрассен
5 : 0
27.04.2025
Мондерканж
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Расинг
Мондерканж
«Дила» – «Расинг»: прогноз на матч 17 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:07
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2025.07.16 09:31
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2025.07.09 11:24
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2025.07.09 09:34
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2025.07.16 13:07
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2025.07.16 09:31
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2025.07.09 11:24
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2025.07.09 09:34
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