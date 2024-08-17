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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 17 августа 2024
Байер
17.08.2024, суббота, 21:30
Суперкубок Германии, Финал
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Штутгарт
11'
В. Бонифаци
88'
П. Шик
15'
Э. Мийо
63'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Байер - Штутгарт
Пенальти не реализован!
Силас
ГОЛ!
Э. Тапсоба
4:3
ГОЛ!
Д. Ундав
3:3
ГОЛ!
А. Гарсия
3:2
Пенальти не реализован!
Ф. Кретциг
ГОЛ!
А. Гримальдо
2:2
ГОЛ!
Э. Демирович
1:2
ГОЛ!
П. Шик
1:1
ГОЛ!
Э. Мийо
0:1
ГОЛ! 2:2!
П. Шик
Пас отдал
А. Гримальдо
88'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
86'
86'
Желтая карточка
Ю. Хабот
Желтая карточка
Ф. Вирц
85'
Замена
А. Гримальдо
️️️️
Ж. Белосян
84'
83'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
П. Штенцель
82'
Желтая карточка
П. Штенцель
Желтая карточка
В. Бонифаци
81'
78'
Желтая карточка
Э. Мийо
77'
Замена
Д. Диль
️️️️
К. Фюрих
Замена
П. Шик
️️️️
Р. Андрих
73'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
А. Адли
73'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Н. Телла
73'
71'
Желтая карточка
Э. Демирович
Желтая карточка
Э. Тапсоба
71'
63'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ундав
Пас отдал
Ф. Кретциг
63'
Замена
Д. Ундав
️️️️
А. Штиллер
63'
Замена
Силас
️️️️
Д. Левелинг
62'
Замена
Ф. Кретциг
️️️️
М. Миттельштадт
Желтая карточка
Г. Джака
60'
44'
Желтая карточка
А. Штиллер
Замена
Д. Та
️️️️
В. Бонифаци
41'
Красная карточка
М. Терье
37'
15'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мийо
Пас отдал
М. Миттельштадт
ГОЛ! 1:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Э. Тапсоба
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
13
Артур
ПЗ
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
26
Силас
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Градецки
12
Тапсоба
24
Белосян
5
Хинкапе
34
Джака
24
Гарсия
8
Андрих
11
Терье
23
Телла
22
Бонифаци
21
Адли
3-3-1-1-2
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
15
Штенцель
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
9
Демирович
24
Белосян
22
Гримальдо
22
Гримальдо
24
Белосян
22
Бонифаци
4
Та
4
Та
22
Бонифаци
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
21
Адли
7
Вирц
7
Вирц
21
Адли
8
Андрих
14
Шик
14
Шик
8
Андрих
7
Миттельштадт
13
Кретциг
13
Кретциг
7
Миттельштадт
15
Штенцель
14
Кайтель
14
Кайтель
15
Штенцель
18
Левелинг
26
Силас
26
Силас
18
Левелинг
10
Фюрих
26
Диль
26
Диль
10
Фюрих
6
Штиллер
26
Ундав
26
Ундав
6
Штиллер
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
32
Матей Коварж
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Штутгарт
6
1
5
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
10
3
Нарушения
10
19
Офсайды
4
0
Количество передач
262
527
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Бай-Арена
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