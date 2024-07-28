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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Сент-Луис - Даллас
Сент-Луис - Даллас: обзор матча 28 июля 2024
Сент-Луис
28.07.2024, воскресенье, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 3, 1 тур
2 : 1
Завершен
Даллас
27'
С. Тойхерт
49'
М. Хартель (П)
18'
С. Джанкуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Даллас
Замена
Д. Гирдвуд-Райх
️️️️
Э. Левен
90'
+1
Замена
H. Kijima
️️️️
С. Бечер
77'
Замена
И. Вассилев
️️️️
М. Хартель
68'
Замена
J. Klein
️️️️
С. Тойхерт
68'
Желтая карточка
Т. Паркер
66'
Желтая карточка
К. Хайберт
65'
64'
Желтая карточка
С. Ибеага
58'
Замена
T. Pondeca
️️️️
Ц. Нцабеленг
58'
Замена
Б. Камунго
️️️️
Л. Фаррингтон
Желтая карточка
J. Reid
54'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Хартель
49'
32'
Пенальти не реализован!
П. Муса
ГОЛ! 1:1!
С. Тойхерт
Пас отдал
N. Þórisson
27'
21'
Желтая карточка
Ц. Нцабеленг
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Джанкуа
Пас отдал
П. Арриола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
8
C. Durkin
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
3
Марко Фарфан
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
34
Цики Нцабеленг
АП
17
Пол Арриола
(К)
ПВ
23
Логан Фаррингтон
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
31
Christian Olivares
ВР
6
Njabulo Blom
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
13
Michael Wentzel
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
41
Johnny Klein
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
27
Герберт Эндели
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
77
Бернард Камунго
ПВ
35
Tomas Pondeca
ЦФ
17
Данте Сили
ЦФ
4-1-1-4
1
Бюрки
99
22
Хайберт
26
Паркер
14
Тотланд
23
Левен
10
Хартель
8
11
Бечер
36
Тойхерт
11
3-2-2-2
26
Пас
29
Джанкуа
25
Ибеага
91
Тафари
99
Твумаси
3
Фарфан
17
Арриола
34
Нцабеленг
9
Муса
23
Фаррингтон
23
Левен
3
Гирдвуд-Райх
3
Гирдвуд-Райх
23
Левен
11
Бечер
77
77
11
Бечер
10
Хартель
19
Вассилев
19
Вассилев
10
Хартель
36
Тойхерт
41
41
36
Тойхерт
23
Фаррингтон
77
Камунго
77
Камунго
23
Фаррингтон
34
Нцабеленг
35
35
34
Нцабеленг
Остались в запасе
Сент-Луис
Даллас
39
Benjamin Lundt
ВР
31
Christian Olivares
ВР
6
Njabulo Blom
ЦЗ
13
Michael Wentzel
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
20
Akil Watts
ЦП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
1
Джимми Маурер
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
27
Герберт Эндели
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
17
Данте Сили
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
31
Christian Olivares
ВР
6
Njabulo Blom
ЦЗ
13
Michael Wentzel
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
20
Akil Watts
ЦП
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
13
Antonio Carrera
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
27
Герберт Эндели
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
17
Данте Сили
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Сент-Луис - Даллас
3
2
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
11
Офсайды
2
3
Количество передач
409
484
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
0 : 1
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Главный судья:
Ekaterina Koroleva, USA
Новости команд
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