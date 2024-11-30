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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Железьярне Подбрезова - ДАК 1904
Железьярне Подбрезова - ДАК 1904: обзор матча 30 ноября 2024
Железьярне Подбрезова
30.11.2024, суббота, 20:00
Словакия. Найк Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
ДАК 1904
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железьярне Подбрезова - ДАК 1904
71'
Замена
М. Виталис
️️️️
М. Труса
Замена
A. Slávik
️️️️
S. Štefánik
68'
Желтая карточка
R. Galčík
66'
61'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Л. Алмаши
45'
+1
Желтая карточка
К. Херц
44'
Желтая карточка
А. Попович
17'
Желтая карточка
М. Труса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
3
Filip Mielke
ЦЗ
18
Alex Markovic
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
(К)
ПЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
14
Ridwan Sanusi
ЦП
30
Roland Galčík
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
28
Alex Mendez
ЦЗ
4
Марк Чингер
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
Железьярне Подбрезова
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
23
Adrián Slávik
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
2
Karol Blaško
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
27
Милан Виталис
ЦП
38
Martin Jenčuš
ЦП
23
Жан Бернат
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
11
Bartol Barišić
ЦФ
3-5-2
28
3
18
24
Кострна
13
9
25
14
26
14
Йираджанг
30
4-2-1-3
1
Попович
4
Чингер
23
Ортис
24
28
6
Байо
24
Херц
10
Рамадан
25
46
Труса
99
Алмаши
26
23
23
26
46
Труса
27
Виталис
27
Виталис
46
Труса
99
Алмаши
14
Бэсси
14
Бэсси
99
Алмаши
Остались в запасе
Железьярне Подбрезова
ДАК 1904
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
1
Leandro Filipe
ВР
2
Karol Blaško
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
38
Martin Jenčuš
ЦП
23
Жан Бернат
АП
11
Bartol Barišić
ЦФ
Остались в запасе
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Samuel Ďatko
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
Остались в запасе
1
Leandro Filipe
ВР
2
Karol Blaško
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
38
Martin Jenčuš
ЦП
23
Жан Бернат
АП
11
Bartol Barišić
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Статистика матча Железьярне Подбрезова - ДАК 1904
1
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
328
478
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
ZELPO Arena, Podbrezova
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