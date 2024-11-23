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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Дукла ББ - Тренчин
Дукла ББ - Тренчин: обзор матча 23 ноября 2024
Дукла ББ
23.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 15 тур
6 : 1
Завершен
Тренчин
25'
M. Rymarenko
34'
T. Záhumenský
39'
Ľ. Willwéber
60'
M. Rymarenko
61'
T. Slebodnik
77'
M. Rymarenko
40'
L. Mikulaj
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дукла ББ - Тренчин
Замена
A. Brenkus
️️️️
D. Richtárech
86'
Замена
T. Malec
️️️️
M. Rymarenko
86'
Замена
Д. Веселовски
️️️️
T. Slebodnik
83'
Замена
A. Hanes
️️️️
M. Pišoja
83'
ГОЛ! 6:1!
M. Rymarenko
77'
76'
Замена
L. Zorić
️️️️
L. Mikulaj
Замена
B. Ľupták
️️️️
Я. Поважанец
76'
65'
Замена
T. Hajovsky
️️️️
S. Ben Sallam
ГОЛ! 5:1!
T. Slebodnik
Пас отдал
M. Rymarenko
61'
ГОЛ! 4:1!
M. Rymarenko
Пас отдал
M. Pišoja
60'
40'
ГОЛ! 3:1!
L. Mikulaj
Пас отдал
S. Ben Sallam
ГОЛ! 3:0!
Ľ. Willwéber
39'
ГОЛ! 2:0!
T. Záhumenský
34'
ГОЛ! 1:0!
M. Rymarenko
Пас отдал
M. Pišoja
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
82
Marián Pišoja
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
6
Dávid Richtárech
ЦП
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
14
Якуб Голубек
(К)
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
14
T. Bondarenko
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
10
Branislav Ľupták
ЦП
20
Доминик Веселовски
ЦП
73
Adam Hanes
ЦФ
23
A. Brenkus
ЦФ
29
Tomáš Malec
ЦФ
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
83
Luka Damjanovic
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
4-3-3
36
25
13
88
41
82
7
Поважанец
6
11
9
44
4-5
30
16
6
5
14
Голубек
7
25
55
Стойсавлевич
70
21
7
Поважанец
10
10
7
Поважанец
9
20
Веселовски
20
Веселовски
9
82
73
73
82
6
23
23
6
11
29
29
11
6
8
8
6
21
3
3
21
Остались в запасе
Дукла ББ
Тренчин
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
Главный тренер
Марек Базик
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
83
Luka Damjanovic
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Остались в запасе
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
83
Luka Damjanovic
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Дукла ББ - Тренчин
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
8
Офсайды
4
0
Количество передач
381
398
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
0 : 0
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Михал Оченаш
(Жилина)
Стадион:
SNP Stadion, Banska Bystrica
Новости команд
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Тренчин
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23
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