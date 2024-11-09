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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Комарно - Спартак Тр
Комарно - Спартак Тр: обзор матча 09 ноября 2024
Комарно
09.11.2024, суббота, 20:00
Словакия. Найк Лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Спартак Тр
52'
G. Ganbayar
58'
Р. Прохазка (П)
90+9'
М. Кратохвил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комарно - Спартак Тр
90'
+9
ГОЛ! 1:2!
М. Кратохвил
90'
+6
Желтая карточка
M. Ujlaky
Желтая карточка
G. Toth
90'
+6
Замена
T. Diviš
️️️️
O. Rudzan
84'
Замена
G. Toth
️️️️
J. Sylvestr
84'
Замена
J. Špyrka
️️️️
G. Nagy
81'
77'
Замена
Р. Пич
️️️️
М. Дуриш
Замена
V. Sliacky
️️️️
Н. Спалек
75'
Замена
C. Bayemi
️️️️
N. Tamás
75'
71'
Замена
M. Šulek
️️️️
Э. Сабо
68'
Замена
М. Кратохвил
️️️️
Э. Даниэль
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Прохазка
ГОЛ! 1:0!
G. Ganbayar
Пас отдал
J. Sylvestr
52'
Желтая карточка
G. Ganbayar
24'
Желтая карточка
G. Nagy
10'
7'
Желтая карточка
М. Дуриш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комарно
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
6
Dan Ožvolda
ЦП
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
22
Nándor Tamás
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
29
Мартин Микович
(К)
ЛЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
52
Эрик Сабо
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
17
Christian Bayemi
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
28
Мартин Буката
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
17
Якуб Паур
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
4-3-4
8
5
24
21
97
Спалек
77
6
9
22
7
1
3-1-2-1-3
23
Фрелих
4
Холик
13
29
Микович
80
Зеликович
52
Сабо
6
Прохазка
23
Даниэль
11
97
Офори
57
Дуриш
24
14
14
24
22
17
17
22
97
Спалек
93
93
97
Спалек
9
9
9
9
77
20
20
77
52
Сабо
18
18
52
Сабо
23
Даниэль
27
Кратохвил
27
Кратохвил
23
Даниэль
57
Дуриш
7
Пич
7
Пич
57
Дуриш
Остались в запасе
Комарно
Спартак Тр
1
Filip Dlubáč
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
Главный тренер
Микулас Радваный
72
Martin Vantruba
ВР
28
Мартин Буката
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
17
Якуб Паур
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
1
Filip Dlubáč
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
28
Мартин Буката
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
17
Якуб Паур
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Комарно - Спартак Тр
3
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
4
Нарушения
10
13
Офсайды
2
2
Количество передач
395
471
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Kristian Michel, Slovakia
Стадион:
Stadion KFC Komarno, Komarno
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Комарно
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