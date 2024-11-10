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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
ДАК 1904 - Дукла ББ
ДАК 1904 - Дукла ББ: обзор матча 10 ноября 2024
ДАК 1904
10.11.2024, воскресенье, 17:30
Словакия. Найк Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Дукла ББ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ДАК 1904 - Дукла ББ
89'
Замена
B. Ľupták
️️️️
D. Richtárech
84'
Замена
T. Malec
️️️️
M. Pišoja
Замена
М. Байо
️️️️
Л. Алмаши
73'
68'
Желтая карточка
Я. Поважанец
Красная карточка
M. Tuboly
64'
Замена
Ж. Бернат
️️️️
М. Виталис
63'
Замена
L. Bősze
️️️️
М. Чингер
57'
56'
Замена
N. Šikula
️️️️
A. Hanes
56'
Замена
Д. Веселовски
️️️️
T. Slebodnik
54'
Желтая карточка
T. Slebodnik
Желтая карточка
A. Mendez
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
4
Марк Чингер
ЦЗ
28
Alex Mendez
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
27
Милан Виталис
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
82
Marián Pišoja
ЦП
6
Dávid Richtárech
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
11
Martin Rymarenko
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
27
Ромарик Япи
ПЗ
6
Махмуду Байо
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
23
Жан Бернат
АП
10
Аммар Рамадан
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
48
Andrej Zaprazny
ЦФ
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
10
Branislav Ľupták
ЦП
29
Tomáš Malec
ЦФ
23
A. Brenkus
ЦФ
4-3-3
1
Попович
24
4
Чингер
28
23
Ортис
24
Херц
68
27
Виталис
46
Труса
25
99
Алмаши
3-3-4
36
41
25
88
82
6
7
Поважанец
73
44
9
11
99
Алмаши
6
Байо
6
Байо
99
Алмаши
4
Чингер
13
13
4
Чингер
27
Виталис
23
Бернат
23
Бернат
27
Виталис
73
13
13
73
9
20
Веселовски
20
Веселовски
9
6
10
10
6
82
29
29
82
Остались в запасе
ДАК 1904
Дукла ББ
1
Leandro Filipe
ВР
27
Ромарик Япи
ПЗ
10
Аммар Рамадан
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
48
Andrej Zaprazny
ЦФ
41
Ivan Rehák
ВР
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
23
A. Brenkus
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Остались в запасе
1
Leandro Filipe
ВР
27
Ромарик Япи
ПЗ
10
Аммар Рамадан
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
48
Andrej Zaprazny
ЦФ
Остались в запасе
41
Ivan Rehák
ВР
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
23
A. Brenkus
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Статистика матча ДАК 1904 - Дукла ББ
1
1
2
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
19
20
Офсайды
4
1
Количество передач
426
376
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Marian Ruc, Slovakia
Стадион:
MOL Arena, Dunajska Streda
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