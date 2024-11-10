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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Железьярне Подбрезова - Кошице
Железьярне Подбрезова - Кошице: обзор матча 10 ноября 2024
Железьярне Подбрезова
10.11.2024, воскресенье, 17:30
Словакия. Найк Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Кошице
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железьярне Подбрезова - Кошице
90'
+3
Замена
N. Innocenti
️️️️
P. Varga
Желтая карточка
M. Mrva
90'
+2
Замена
D. Depetris
️️️️
А. Йираджанг
87'
84'
Желтая карточка
Ж. Медведь
78'
Замена
Z. Jones
️️️️
G. Niarchos
Замена
A. Slávik
️️️️
D. Smekal
77'
Желтая карточка
К. Кострна
61'
43'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
D. Gallovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
(К)
ПЗ
15
René Paraj
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
14
Ridwan Sanusi
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
30
Roland Galčík
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Кошице
31
David Sipos
ВР
16
Николас Горосито
ЦЗ
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
8
David Gallovic
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
7
Giannis Niarchos
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Железьярне Подбрезова
26
Samuel Štefánik
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
22
David Depetris
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
70
Rastislav Korba
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
30
Marek Teplan
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
2-5-1-2
28
5
24
Кострна
13
25
14
9
24
15
30
14
Йираджанг
4-2-4
31
21
Фабиш
20
Кривяк
5
16
Горосито
8
66
23
27
17
7
14
Йираджанг
22
22
14
Йираджанг
9
23
23
9
8
77
Сантуш
77
Сантуш
8
66
90
90
66
7
10
10
7
Остались в запасе
Железьярне Подбрезова
Кошице
26
Samuel Štefánik
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
22
Matúš Kira
ВР
70
Rastislav Korba
ЦП
30
Marek Teplan
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Остались в запасе
26
Samuel Štefánik
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
70
Rastislav Korba
ЦП
30
Marek Teplan
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Главный тренер
Гергей Гери
Статистика матча Железьярне Подбрезова - Кошице
2
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
10
Офсайды
2
0
Количество передач
359
408
Сейвы
1
6
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
12
4
Матчи команд
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Balint Kiss, Slovakia
Стадион:
ZELPO Arena, Podbrezova
Новости команд
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